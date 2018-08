Claudia Ortiz no será nombrada directora de la Unidad de Protección

La Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó este viernes que por decisión del presidente Iván Duque, Claudia Ortíz no será nombrada como directora de la Unidad Nacional de Protección.

La abogada no estará al frente de la entidad encargada de brindar esquemas de protección a personas con perfiles de riesgo como funcionarios públicos de alto niveles y líderes sociales y defensores de derechos humanos, tras las críticas que suscitaron varios trinos de Ortíz en el pasado que, para sectores de oposición, no daban garantías de neutralidad.



"El Presidente ha tomado en razón de que quiere darle al país absoluta tranquilidad de que hay seguridad para todos los sectores", dijo Gutiérrez. Añadió que eso no significa que no haya libertad de expresión, pero que el Gobierno "quiere mandar un mensaje de tranquilidad, de que hay seguridad para todos los sectores sin consideración a su sesgo ideológico o político".



En los últimos días, tras darse casi como un hecho que la abogada uribista sería la encargada de proteger a las personas más amenazadas del país, algunos congresistas de oposición, entre estos los del partido Farc, decidieron renunciar a sus esquemas de protección.



Entre otros trinos polémicos, Ortíz había calificado como "seguidores de las milicias bolivarianas" a los jóvenes que protestaron a las afueras de un teatro en Manizales donde se iba a realizar un debate presidencial durante la pasada campaña. Este tipo de afirmaciones, según la oposición, estigmatizaban a quienes tuvieran pensamientos distintos a los del Gobierno.



Incluso, el excandidato presidencial y senador Gustavo Petro había dicho que se trataba de la "nueva María del Pilar Hurtado", comparándola con la exdirectora del extinto DAS condenada por el escándalo de las chuzadas.



POLÍTICA