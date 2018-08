Cierres viales en Centro Histórico de Bogotá por posesión presidencial

Para la posesión del nuevo presidente, Iván Duque, la Secretaría de Movilidad de Bogotá señaló que se realizarán cierres viales en los alrededores de la Plaza de Bolívar. Estos empezaron desde las 11 de la noche de ayer y terminarán cuando el evento finalice, en la tarde de hoy.

Los cierres aplicarán principalmente para el llamado Centro Histórico de Bogotá, donde se localizan El Capitolio Nacional, la Plaza de Bolívar y la Casa Nariño, donde se llevarán a cabo los actos de posesión.



No habrá circulación vehicular por la avenida Jiménez, entre la carrera 10 y la avenida Circunvalar.



Tampoco se podrá circular por la avenida Circunvalar entre la calle 26 y la calle Sexta, o avenida Comuneros.



La cierre vial aplica también para la calle Sexta entre la avenida Circunvalar y la carrera Décima, lo mismo que para la carrera Décima entre la calle Sexta y la avenida Jiménez.



En la Calle 26 entre carreras Quinta y Tercera el cierre será sólo en sentido occidente – oriente.



Para evitar traumatismos, la Secretaria de movilidad entregó una serie de recomendaciones a los ciudadanos.



Si usted tiene que ir este 7 de agosto al centro, es mejor que lo haga en TransMilenio, SITP, taxi o bicicleta y deje el carro particular en la casa para evitar los trancones.



Otra de las recomendaciones es que si necesita ir a lugares cercanos a las vías restringidas, y debe hacerlo en vehículo particular, debe planear los viajes que vaya a hacer para tomar vías alternas.



La Secretaría también recomienda seguir las indicaciones por parte de la Policía de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar en Bogotá.



Además, se debe atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar.



La movilidad en las demás vías de la ciudad será normal, aunque hay previstas manifestaciones en la Plaza de la Hoja (carrera 32 con calle 19).



