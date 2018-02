Gobierno califica de positivo el cese del fuego del Eln en elecciones

Con beneplácito recibió este lunes el presidente Juan Manuel Santos el anuncio del Eln de decretar un cese del fuego unilateral durante la jornada electoral del próximo 11 de marzo.

A través de un comunicado, el Eln anunció que realizará un cese de operaciones militares ofensivas entre el 9 y el 13 de marzo próximo, como muestra de “respeto” para quienes salgan a votar en los próximos comicios.



“Este comunicado, y si lo respaldan con acciones, es lo que estábamos buscando para reanudar el diálogo. Yo voy a estudiar bien el comunicado, verificar su autenticidad, y ahí tomaremos esta decisión”, expresó este lunes Santos en entrevista con La FM.



El jefe de Estado se mostró complacido con el anuncio del grupo guerrillero, pues, según aseguró, se le venía insistiendo a esa organización para que tuviera un “mínimo de coherencia” entre sus acciones y su supuesta voluntad de paz.



El mandatario aclaró que aún no se ha tomado una decisión de fondo respecto a la reanudación de las negociaciones de paz que se realizan con esta guerrilla en Quito, ya que el cese del fuego se debe respaldar “con acciones”.



Los diálogos de paz con esta organización se encuentran suspendidos desde el pasado 29 enero, luego de una ola de ataques del Eln que dejó al menos cinco policías muertos, lo cual obligó al Gobierno a no continuar las negociaciones hasta que no se demostrara “voluntad de paz”.



En ese momento, Santos le pidió a la Fuerza Pública “seguir cumpliendo sus deberes constitucionales con la máxima determinación”.



Posteriormente, el Eln anunció un paro armado que se cumplió entre el 9 y el 13 de febrero pasados.



Entre las razones con las que el grupo guerrillero justificó ese nuevo paro estaba “la negativa del Gobierno para darle continuidad al quinto ciclo de conversaciones (de paz) en Quito”.



Si bien el solo anuncio del Eln no implica que las negociaciones se vayan a reanudar, sí cayó bien en el Gobierno, pues, como lo dijo el propio jefe de Estado, “ese tipo de gestos es lo que estábamos buscando”.



