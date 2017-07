Este 20 de Julio es el inicio de una Colombia tranquila y segura

20 de julio 2017 , 11:37 a.m.

El amarillo, azul y rojo son los colores que sobresalen esta mañana a lo largo de la carrera 68, una importante vía bogotana. Como es tradición, cada 20 de julio millares de personas, familias completas se agolpan desde las primeras horas para ver el desfile, homenaje de la Fuerza Pública en conmemoración a los 207 años de Independencia.

Carlos y Martín González son hermanos, tienen 7 y 9 años respectivamente, hoy le pidieron a su papá que los llevara al desfile.



"Es importante inculcarles el amor a la Patria, el orgullo de ser colombianos. Y que mejor que viendo a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas. Es muy bonito", dijo a EL TIEMPO José Alberto González, padre de los menores, arquitecto de profesión.

La gran mayoría de quienes caminan la 68 buscando un buen punto de ubicación lo hacen vestidos con la camisa de la Selección Colombia, llevan en sus manos la bandera nacional y hasta sus caras están pintadas con el tricolor nacional.



"Los policías me pintaron la cara. No cobran. Son muy amables, vamos corriendo porque queremos llegar lo más cerquita al desfile", afirmó Camila Chaparro, de 13 años quien está cursando el grado séptimo, y aún no ha decidido si va estudiar medicina o veterinaria.

Miembros de la fuerza pública marchan este 20 de Julio en la ciudad de Bogotá en conmemoración de los 207 años de independencia de Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

Desde las seis de la mañana los 10.500 hombres y mujeres, de las diferentes fuerzas, que participan en el desfile llegaron para ultimar los detalles, son 7.000 de las Fuerzas Militares y 3.500 de la Policía.



A la tarima principal, donde se ubica el presidente Juan Manuel Santos, sus ministros y funcionarios del Gobierno. El jefe de la cartera castrense, Luis Carlos Villegas, resaltó que este es el primer desfile militar sin las Farc.

El #20deJulio es un día de fiesta. Colombiano celebra con nosotros el Día de nuestra Independencia. pic.twitter.com/wG4MOoiXXd — Mindefensa Colombia (@mindefensa) 10 de julio de 2017

"Cuántos 20 de Julio hemos celebrado, conmemorado con nuestros policías heridos, con nuestros héroes muertos, con pueblos desolados. Hoy, este 20 de julio de 2017 se convierte en el inicio de una Colombia que tiene que tener unos niveles de tranquilidad crecientes, y unos niveles de seguridad que hagan sentir a los ciudadanos prósperos y con esperanza", afirmó Villegas.



El funcionario reiteró que la paz es el resultado del trabajo por décadas de la Fuerza Pública. "Yo celebro mucho que sea por cuenta de los policías y soldados de Colombia que mi saludo hoy, con inmenso cariño, podamos este 20 de julio tener esta grata noticia que es no tener más conflicto armado".

El desfile es protagonizado por los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia. Foto: Archivo Particular / Presidencia de la República

Los asistentes al desfile mezclan su atención a buscar una buena ubicación y el trabajo de los "escarabajos" colombianos en el Tour de Francia. No se conocen, para están unidos escuchando la radio.



Atapuma puede ganar, comentan con alegría. "Sería muy bueno hoy 20 de Julio, otra alegría para el país", dice con una gran sonrisa Teresa Guzmán, una señora que aprovecha el día para vender agua y gaseosa.

La conmemoración del Día de la Independencia inicia con la imposición por parte del presidente Santos de la Condecoración Orden de Boyacá a un grupo de generales y oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, entre ellos, el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares y el general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional.



"Para todos los soldados y policías de la Patria este día resulta muy significativo porque gracias a ese esfuerzo tan grande de nuestros uniformados es que los colombianos empiezan una etapa nueva que promete un futuro", aseguró el general Rodríguez.



El oficial a cargo del mando del desfile solicitará el permiso para dar inicio al desfile, donde se recuerda la memoria de los 250.000 hombres y mujeres que han muerto en medio del conflicto.



Pequeños grupos en representación de batallas históricas inician a desfilar, son los que recuerdan la Guerra de los Mil Días, la campaña del Sur, Corea, Canal del Suez y Sinaí.



Paralelo al desfile, muchos se abrazan por que Rigoberto Urán se posesiona en lel tercer lugar de la general y Atapuma logró entrar de segundo. "Estamos en el podio", gritan al unisono.



Los 250 hombres de la banda de guerra de la Escuela Militar "José María Córdova", inician el recorrido, mientras que los K-fir y aviones de la Fuerza Aérea engalanan el cielo.



Los comandos, con sus uniformes de tropa, -anfibios, especiales de asalto aéreo, también están listos.



Los tanques y la caballería empiezan a movilizarse, todo listo para dar inicio a este histórico día.



Hoy no es un día común, hoy es nuestro 20 de julio.



