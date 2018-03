Colombianos imponen firmas digitales para obtener respuesta del Estado

1.073.324 de firmas digitales y apoyos en redes sociales han logrado que los ciudadanos obtengan resultados casi que inmediatos en la defensa de sus causas y ser escuchados por el Estado; así lo reporta Change.org y otras plataformas digitales que destacan que se está viviendo una experiencia única en la región.

De las 148 peticiones inscritas en el programa #CausasCiudadanas, liderado por el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, 19 han alcanzado los 20.000 firmas digitales en las redes sociales y plataformas que se requieren para ser gestionadas; de estas 10 ya lograron grandes victorias.



"Las nuevas ciudadanas vienen demostrando que la participación no puede limitarse a la plaza pública y a la movilización en las calles, y que hay posibilidades distintas” afirmó Gómez



La petición #ElCensoEsDeTodos, contó con más de 74.000 apoyos para exigirle al DANE revertir la decisión de no incluir las preguntas relacionadas con discapacidad en el Censo 2018 debido a temas presupuestales.



Gracias a la inmediata gestión del Ministerio del Interior se lograron incluir asegurando así la inclusión de la población con discapacidad.



La semana pasada, como resultado de los 63.000 apoyos que obtuvo la causa inscrita por los YouTubers, Juan Pablo Jaramillo y su exnovio Christian Castiblanco, quienes han sido discriminados en diferentes lugares por su orientación sexual, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto para promover espacios libres de discriminación y que estos a su vez puedan ser identificados con el sello #AquiEntranTod@s.



Así mismo, gracias a #CausasCiudadanas, los animales de Santa Marta contarán con una política pública de protección.



Los Samarios al reunir las 22.237 firmas, el viceministro Gómez coordinó la articulación con autoridades distritales y líderes animalistas de la ciudad con el propósito de sacar adelante esta iniciativa y lograr condiciones dignas para los animales de esta bahía turística.



“Las firmas digitales y apoyos en redes sociales han logrado por primera vez en la historia de nuestro país un diálogo directo con las instituciones que ahora entienden la legitimidad de estas nuevas formas de expresión democrática", explicó Jonatan Rodriguez, responsable de Change.org Colombia.



Entre otras peticiones logradas y no menos importantes están el Proyecto de Ley para prohibir el uso del Asbesto en Colombia, que tiene 150.000 firmas, y ya fue aprobado en primer debate por la Comisión V del Senado de la República; El Refugio de abuelos “Casa San Pablo” que obtuvo 20.000 apoyos y fue salvado luego de que la Secretaria de Salud ordenará su cerramiento por sus condiciones de infraestructura.



Entre donaciones de empresas privadas y gestiones conjuntas del Ministerio del Interior y los voluntarios se logró la remodelación y el retorno de los abuelos a este hogar.



Los hogares de animales también ha sido beneficiados de #CausasCiudadanas. Por una parte se logró la salida concertada entre la comunidad y las autoridades de Tabio, Cundinamarca, para impedir el cierre de la Fundación AnimaLove garantizando la protección de los 286 perros y 26 gatos; y por otra el Ministerio del Interior intervino para suspender la eutanasia para cualquier especie del Refugio de Villa Lorena en Cali , entre otros compromisos.



En materia de infraestructura, los habitantes de Manta, Cundinamarca, firmaron una petición para lograr el mantenimiento de un puente cuya estructura estaba deteriorada y podría dejar a más de 600 personas incomunicadas.



Esta causa que reunió más de 20.000 firmas se logró gracias al apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. También la causa #CartagenaSinPeajes obtuvo 42.973 apoyos; con esta se logró la concertación entre la comunidad y las autoridades locales y se contrató un estudio para definir el cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR) en el contrato de concesión de la ruta de acceso, al corredor rápido a la variante Mamonal de Cartagena, además de otros compromisos adquiridos por la alcaldía.



Otras #CausasCiudadanas en curso son: el Plan de Salvamento para deudores del ICETEX con 23.115 apoyos; Salvemos la Reserva Van Der Hammen con 49.855 apoyos en las plataformas Avaaz y change.org; Salvemos el Bosque de Bavaria con 33.449 apoyos; Los Animales no son mercancía que con 21.428 firmas exigen regular con rigor los comercios que venden mascotas; y Romper el silencio que cuenta con 21.459 apoyos para tener un portal web como medio efectivo para obtener información, denunciar, comentar y recibir atención articulada en la defensa de las mujeres.



Los ciudadanos interesados en inscribir su causa pueden hacerlo en el portalwww.mininterior.gov.co; publicarla y promocionarla hasta sumar 20 mil apoyos en plataformas digitales y redes sociales usando el #CausasCiudadanas y etiquetando las cuentas @MinInterior y @LuisErnestoGL. Una vez se reúnan las firmas, el viceministro del Interior se pondrá en contacto con el ciudadano u organización que lideró la petición para ofrecerle acompañamiento y gestión hasta lograr el objetivo



Las peticiones deben defender la garantía de derechos; apelar al interés general; convocar al mayor número de ciudadanos; ser de competencia estatal y no ser discriminatoria, ni anticonstitucional.



