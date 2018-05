Santos: Gobierno no escatimará esfuerzos para proteger a la población

El presidente Juan Manuel Santos respondió a la carta enviada por la Gobernación de Antioquia, sobre la crítica situación que se registra en Hidroituango, y enfatizó que “desde el mismo momento en que el Gobierno Nacional fue informado, se instaló y se activó todo el sistema nacional de Gestión del riesgo.

“Esto ha permitido que, por fortuna, no se hayan presentado pérdidas humanas a pesar de la gravedad de la situación. El director de la unidad de gestión de riesgo ha estado en permanente contacto con alcaldes y gobernadores para coordinar la evacuación y demás medidas de prevención. Le he dado instrucciones que ante las nuevas circunstancias refuerce todas las medidas de prevención a que haya lugar”, expresó el Presidente en su respuesta.



Además indicó que “el Gobierno Nacional no escatimará esfuerzos para proteger a la población y apoyarlos en el manejo de la situación que enfrentan. Finalmente les reitero la necesidad de mantener adecuadamente informada a la opinión pública”, concluyó el mandatario.



La carta fue dirigida al gobernador de Antioquia, Luis Pérez; al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta.



