'Difícilmente dos presidentes de la región no hablen de Venezuela'

La canciller María Ángela Holguín negó el lunes manera categórica que el presidente Juan Manuel Santos haya ido a La Habana para hablar con Raúl Castro sobre una salida de exilio para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tal y como lo planteó el lunes el periódico británico Financial Times.



Según Holguín, el eje central de la cita a La Habana fue el comercial. Pero para el diario londinense, Santos viajó a Cuba con el propósito de pedirle al líder de la isla que ayude para hallar una salida política a la crisis venezolana que implicaría el exilio de Nicolás Maduro y su cúpula de gobierno.



El Financial Times aseguró que Santos fue a Cuba para “convencer a La Habana de apoyar una estrategia diplomática regional que ponga fin” a la crisis del país vecino.

El artículo reseñó que Santos tiene el apoyo de Argentina y México para su gestión, y que se cree que Castro podría ser definitorio a la hora de llegar a un acuerdo con Maduro, a raíz de la probada influencia de La Habana sobre Caracas.



Sin embargo, el lunes mismo, antes de que se diera la reunión entre Santos y Castro, la Canciller dijo que este encuentro se estaba preparando desde hace “mucho tiempo” para hablar de asuntos comerciales.



Si bien no descartó que los dos mandatarios hablaran del tema venezolano por la “preocupación que tiene todo el continente” sobre ese asunto, fue contundente al negar la versión del diario británico. “Para nada, nada, para nada”, repitió.



"Es que difícilmente se encuentran dos presidentes de la región y no se hable de Venezuela, eso ya es parte de la importancia y de la preocupación que tiene todo el continente sobre el tema venezolano", dijo la canciller en La Habana a medios colombianos.



Santos llegó el domingo a La Habana junto a Holguín y una delegación de empresarios para encabezar una ronda de negocios. Este lunes debe reunirse con Castro en el Palacio de la Revolución.



"Todo el mundo esta interesado en qué está pasando en Venezuela (...) y muy seguramente dentro de la conversación con el presidente Castro va a estar también la situación de Venezuela y ver cómo se puede llegar a algún tipo de solución, que el diálogo se restablezca, que pueda haber caminos para un acuerdo", indicó Holguín.



Al ser consultada sobre si el viaje de Santos está motivado "principalmente" por Venezuela o para pedir la mediación de Castro, la canciller respondió: "No, no, absolutamente nada de eso, y por favor que quede claro".



La declaración ocurre luego de que el diario Financial Times aseguró que

Santos busca el apoyo de Cuba para una iniciativa diplomática regional que ayude a aliviar la crisis en Venezuela.



El presidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta desde el 1 de abril una oleada de protestas que ha dejado 96 muertes. El domingo, la oposición realizó un plebiscito simbólico para rechazar una propuesta de Asamblea Constituyente del mandatario, en el que participaron 7,2 millones de personas, según sus cálculos.



"Es una visita comercial y adicionalmente (...) el presidente (Santos) tenía pendiente darle las gracias al presidente Castro y al pueblo de Cuba por todo el apoyo al proceso de paz", que permitió un acuerdo de paz con las Farc tras cuatro años de negociaciones en La Habana, dijo Holguín.



Las exportaciones de Colombia a Cuba ascendieron en 2016 a 33,5 millones dólares, la gran mayoría "bienes no minero energéticos", mientras en los primeros cinco meses de este año la isla compró 12,7 millones de dólares, según cifras del gobierno colombiano.



Por otro lado, el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', se encuentra en La Habana desde el 4 de julio para recuperarse de un accidente cerebrovascular.



POLÍTICA*

Con AFP