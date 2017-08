Santos cambia cuatro de sus ministros para último año de gobierno

01 de agosto 2017 , 11:29 a.m.

01 de agosto 2017 , 11:29 a.m.

El presidente Juan Manuel Santos acaba de designar nuevos ministros para lo que le queda de su gobierno. Además, hizo otros cambios en diferentes entidades y consejerías. En total, serán 13 los nuevos integrantes del equipo de gobierno.

Cuatro ministros se irán del gabinete: María Claudia Lacoutire, de Comercio Exterior; Elsa Noguera, de Vivienda; Jorge Rojas, de Transporte; y Aurelio Iragorri, de Agricultura.



Los nuevos ministros serán: María Lorena Gutiérrez, en Comercio Exterior; Jaime Pumarejo, en Vivienda; y Germán Cardona, en Transporte.



El Presidente no le designó reemplazo a Aurelio Iragorri, en Agricultura, y le pidió seguir por un tiempo más, mientras avanza en el manejo de la epidemia de aftosa.



Los cambios en el gabinete confirmados por el presidente Santos esta mañana no suponen un cambio o un giro extraordinario desde el punto de vista político. Por el contrario, en términos generales, mantiene la línea que venía.



La cartera de Vivienda, por ejemplo, sigue en poder de Cambio Radical, pero de manera específica en la casa Char, de Barranquilla, a la que pertenecía la ministra saliente, Elsa Noguera.



Al Ministerio de Comercio vendrá una persona de la estricta confianza personal del Presidente. María Lorena Gutiérrez fue secretaria general de la Presidencia y mano derecha de Santos. No tiene una filiación política puntual.



Al Ministerio de Transporte regresa Germán Cardona, otro amigo personal del Presidente. Cardona fue su primer ministro en esa misma cartera.



Lo que sí ocurre es que Santos refuerza su equipo personal en el gabinete, con los nombres de Lorena Gutiérrez y Germán Cardona.



Queda la expectativa sobre el nombramiento del sucesor de Aurelio Iragorri, en Agricultura, un Ministerio con mucho peso, sobre todo ahora con la implementación del proceso de paz.

Otros cambios

El Presidente efectuó cambios en otras nueve posiciones de importancia.



En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde estaba Cristina Plazas, de la línea personal de Santos, fue nombrado Juan Carlos López, actual gerente de Colombia Mayor.



De Findeter salió Luis Fernando Arboleda, muy criticado por la contratación con Roberto Prieto, y designó a Carlos Correa, exconsejero para las Regiones y muy cercano a Cambio Radical.



A la Alta Consejería para las Regiones llega el exsenador Camilo Sánchez, muy cercano a los afectos del Presidente.



De la Unidad de Víctimas salió Alan Jara, liberal, y fue designada Yolanda Pinto, viuda del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria.



En el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) fue designado Jorge Eliécer Lara.



A la Superintendencia de Notariado y Registro llega Juana Bazán, de Cambio Radical. Le mantiene la cuota a ese partido. En Finagro fue designada Marta Lucía Rodríguez.



Santos dijo que presentará el nombre de Mario Suárez Melo, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y exrector de la Universidad del Rosario, a la junta directiva de Bancóldex.



En RTVC será nombrado José Jorge Dangond.



De Fonade sale Ariel Alfonso Aduen, de esa dependencia fue encargado el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía.



POLÍTICA