Las mentirosas cadenas en WhatsApp y redes sociales sobre el censo

12 de enero 2018 , 07:15 a.m.

Apenas tres días después de que se iniciara la primera fase del censo nacional de población y vivienda que adelanta el Dane, algunas falsas noticias se han empezado a colar en redes sociales y aplicaciones como WhatsApp.

Algunas cadenas distribuidas por ese servicio de mensajería afirman, por ejemplo, que el Gobierno Nacional usará los datos de ese registro para “robar los resultados de las elecciones” o para “favorecer a las Farc” en los próximos comicios.



Lo primero es que cualquier información, especialmente la que se difunde por este tipo de medios, debe ser contrastada a través de las autoridades competentes.



Una de las afirmaciones más usadas en las cadenas enviadas por WhatsApp es que al entregar los datos electrónicamente, eso podría usarse como forma para manipular las elecciones a través del voto electrónico.



“Lo que el Gobierno pretende es obtener nuestros datos electrónicos para usarlos en el voto electrónico, como lo hicieron en Venezuela (…) El Gobierno nos está preparando para la trampita de las elecciones”, afirma una de las cadenas.



Esta información es falsa desde varios aspectos. El más importante es que en Colombia no existe el voto electrónico. Todos los comicios se hacen marcando tarjetones.



Tener ese tipo de sistema ha sido una propuesta varias veces discutida por diferentes gobiernos, pero por falta de financiación, entre otros factores, hasta ahora no se ha llevado a cabo.

A menos de dos meses de las elecciones para Congreso, sería improbable que pudiera implementarse. Se requeriría, como mínimo, un proceso de licitación, proponentes, cumplir con las etapas de adjudicación, hacer pruebas de seguridad, y ponerlos en cada puesto de votación.



De otro lado, el censo estadístico es diferente al censo electoral. El primero marca cuántos son en un país, dónde viven y cómo lo hacen y es una tarea que solo le corresponde a la entidad dedicada a la estadística, en el caso de Colombia, es el Dane.



El censo electoral, por su parte, define a la población que puede votar. Dicha labor la realiza en Colombia la Registraduría y se base en los registros civiles y cédulas inscritas. Los parámetros internacionales recomiendan que los países deben hacer censos de población cada 10 años. Colombia realizó el último en 2005.



Otras de las informaciones dicen lo siguiente: “Esperen que los censen en casa, no lo hagan por internet porque tus datos serán usados”. “Ojo no lo hagan electrónico por que pueden utilizar algoritmos sistemáticos para hacer trampa en las votaciones”.



El Gobierno, a través de los registros civiles y las cédulas de ciudadanía, tiene la información de las personas que van a votar. Incluso puede recopilar más datos con el Rut, la declaración de renta, etc…, y recogerá aún más cuando realice la segunda parte del censo que es de carácter presencial. Toda la información en efecto se usa, pero no para los fines expuestos en las cadenas.



Cabe recordar que desde el pasado 9 de enero, los colombianos se pueden censar a través de la página https://ecenso.dane.gov.co/ hasta el 8 de marzo. Después de esta fecha, las encuestas se harán presenciales, terminando en junio del 2018. Así, los primeros resultados se darán a conocer a finales de julio o principios de agosto.



