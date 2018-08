‘Principal cambio: ahora les vamos a permitir trabajar’

El decreto que firmó el presidente Santos regularizará al 95 por ciento de los migrantes venezolanos que han entrado a Colombia, según estimaciones del Gobierno Nacional. Felipe Muñoz, gerente para la frontera con Venezuela, habló con EL TIEMPO de los beneficios de la medida.

¿Cuál es el beneficio más importante del decreto?

Las decisiones en términos laborales son los beneficios más importantes. Una cosa es que a los irregulares les dábamos algo básico, de urgencias, de educación y de salud, pero no les permitíamos trabajar. El cambio más sustancial es que ahora les permitimos trabajar, como cualquier otro ciudadano, sin necesidad de esconderse. Eso es una circunstancia mucho mejor.

¿Qué ayudas tienen en comparación con los que ya estaban regularizados?

Los que ya tenían Permiso Especial de Permanencia (PEP), que son 181.472, tienen los mismos beneficios que estos. Son dos años, con posibilidad de hacer la encuesta Sisbén para suscribirse al régimen subsidiado, o si trabajan, poder ir al régimen contributivo. Hoy ya tenemos más de 40.000 en el régimen contributivo de los que estaban en el PEP.

¿Cómo hacen la homologación de estudios universitarios?

El M,inisterio tiene tres meses para reglamentar cómo hará un proceso más ágil. No podemos cambiar todas las normas de esto porque también las universidades y las carreras colombianas tienen una preparación diferente y no podemos crear una competencia desleal. Lo que se debe hacer es agilizar el procedimiento para que quienes tengan algún diploma puedan homologarlo.

¿Y los colombianos que decidieron retornar?

Hay ciertas normas para los que retornaron. Se les permitirá entrar al registro único de retorno, donde reciben una atención humanitaria especial.



Antes se les pedía que acreditaran que vivieron en el exterior. Pero ahora es solo con una declaración juramentada porque allá en Venezuela hay una crisis documental, además de todas las otras, porque a la gente no le dan pasaportes, no le apostillan, no le certifican documentos. Queremos facilitar la vida de los indocumentados.



