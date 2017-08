‘He tomado decisiones difíciles, impopulares, pero todas necesarias’

El próximo lunes 7 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos inicia el octavo y último año de su gobierno y por ello este jueves entregó un balance de su administración.

Desde la Casa de Nariño, el mandatario empezó diciendo que el camino de sus dos períodos presidenciales ha estado marcados por retos e importantes logros, pero también con frustraciones y tareas pendientes, pero todas, buscando “mejorar la vida de los colombianos”.



“He tomado decisiones difíciles –algunas impopulares– pero todas necesarias. También, sin duda, me he equivocado. El objetivo no ha sido otro que hacerles frente a los grandes problemas de país que –por una u otra razón– no se habían resuelto y nos estaban impidiendo construir una mejor Colombia”, explicó Santos.



Por supuesto, habló de la paz, el tema que atravesó todo su Gobierno y al que le apostó hasta su capital político y del que dijo que fue le cambió la vida “a millones de colombianos que padecían la violencia día tras día”.



“Este año vamos a consolidar el potencial que se liberó gracias al fin del conflicto con las Farc. Hoy más soldados y policías están combatiendo todas las formas de inseguridad: el Eln, las bandas criminales, la delincuencia común y –por supuesto– el narcotráfico”, dijo el presidente.



También mencionó el tema del empleo e indicó que aunque sabe que muchos colombianos aún pasan necesidades, seguirán buscando que haya más oportunidades y que ese será “la prioridad”.



“Si bien en estos siete años muchos compatriotas han encontrado trabajo, sé que en muchas familias hay personas que buscan un trabajo digno y no han podido conseguirlo. Nuestro propósito es que más y más colombianos consigan un empleo de calidad, al tiempo que seguimos avanzando en materia de formalización”, explicó el mandatario.

’30 mil aulas escolares’

En cuanto al avance de la educación en el país, Santos afirmó que se alcanzó la meta de ser el país “más educado de América Latina” y de brindar una estrategia integral para los niños.



“Milllones de padres de familia hoy pueden dar testimonio de cómo sus niños menores de seis años reciben atención integral a través de la estrategia De Cero a Siempre, mientras que los niños en edad escolar van totalmente gratis al colegio. Y lo hacen con más libros y textos gratis, y cada vez más computadores. Vamos a dejar 30 mil aulas escolares nuevas para seguir impulsando la jornada única. Además, hemos multiplicado el acceso a la universidad y a la formación técnica”, explicó.



Sobre la infraestructura, especialmente en el tema de vivienda, recordó la entrega de casas realizada el mes pasado en Salar, Antioquia, municipio que fue en su totalidad restaurado y dio cifras sobre la entrega de casas a familias de escasos recursos.

“No puedo dejar de mencionar la vivienda. En estos siete años se han construido 1 millón 400 mil viviendas y más de la mitad de ellas las hemos subsidiado –incluso entregado gratis– a las familias de menores recursos y a muchas familias de clase media”, indicó Santos.



Y agregó que se trabajará en sanear la economía, la cobertura en salud y el combate a la corrupción.



“Los corruptos se roban el futuro del país, y vamos a atacarlos donde más les duele, que es la plata. Quiero decirles –quiero asegurarles– que este año vamos a trabajar como si fuera el primero, y vamos a terminar bien lo que empezamos”, indicó.



