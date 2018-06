Santos: un balance de su gobierno

Ni renunció, ni lo tumbaron, ni lo destituyeron, ni se cayó, ni fue a la cárcel ni se murió.

Santos: premio nobel de paz. Cuatro doctorados honoris causa de universidades prestigiosas. Acabó con 50 años de guerra con las Farc, el grupo guerrillero más antiguo de América Latina (esto solo le hubiera bastado como presidente, puso de moda a Colombia en el plano internacional; deja buenas relaciones con todos los países, quizás con excepción de Venezuela por su situación actual. Deja una Corte Suprema de Justicia, una Corte Constitucional, un Consejo de Estado, un Consejo Nacional de la Judicatura, una Fiscalía, una Contraloría, una Auditoría. Uno entiende que no es Iván Duque quien quiere acabar con las cortes.



Lo logró a pesar de la baja internacional del precio del petróleo: de más de 100 dólares el barril llegó a estar en 27 dólares; un paro camionero que duró más de un mes, dos temporadas del fenómeno del niño, cuyo intenso verano afectó el país; dos temporadas del fenómeno de la niña, de lluvias imparables y avalanchas como la de Mocoa; un paro agrario larguísimo, un paro de profesores de más de un mes, una oposición uribista irracional y mentirosa, una inesperada inmigración de venezolanos, un paro de Avianca de más de dos meses, un crecimiento del número de disidentes de la guerrilla como consecuencia de la proximidad del candidato de Uribe a ganar la presidencia, una oposición obstinada a atacar el acuerdo de paz con las Farc, las conversaciones con el Eln, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ley de tierras, etc., etc. Y una herencia que le dejó Uribe: el monstruo de corrupción de Reficar y el fracaso de la represa de Ituango.



Resultaron mentiras de Uribe el que Santos le hubiese entregado el país a la guerrilla o al castro-chavismo. Con estas fake news solo quería que se lo volviera a entregar a él. Y así sucedió. En resumen, Santos nos deja los siguientes diamantes:

Un país en paz. Desde la firma del acuerdo ha habido 5.000 muertos menos en Colombia. Algunos quieren volverla “trizas”. 1.400 kilómetros de dobles calzadas (4G). Una seguridad vial sin precedentes en el país. En total, 2.700 kilómetros de carreteras. 40.000 kilómetros de vías secundarias intervenidas (a un costo de 1,4 billones de pesos) 75 terminales portuarios mejorados. Hoy, Buenaventura es el puerto de agua dulce más eficiente del Pacífico. 91 aeropuertos intervenidos para mejorarlos. 54 de mayor envergadura. Hoy, El Dorado es el primero en carga y el tercero en pasajeros en América Latina. Solo el de México y el de São Pablo lo superan en pasajeros. Otros, como el de Quibdó, Neiva, Yopal y San Andrés, son dignos de conocer. Reconstrucción de Gramalote, Norte de Santander, después del terremoto de 2010.

Reconstrucción de Mocoa después de la terrible avalancha. Siete mil millones en inversión en proyectos productivos en Montes de María. Siete mil hectáreas restituidas a campesinos en esa zona. Plan Maestro de Transporte a 20 años. 3’527.000 colombianos adicionales consiguieron empleo; 3 de cada 4, con seguridad social. 2’400.000 computadores gratis para los niños. Antes de su gobierno había 1 computador por cada 24 niños. Hoy, 1 por cada 4. 9’200.000 familias con gas natural. (3’400.000 lo adquirieron en su gobierno). 11 puentes sobre el río Magdalena. La mayor inversión del país en toda su historia en carreteras 4G. $ 90 billones en ejecución de obras, que una vez concluidas posicionarán a Colombia como el tercer país de Latinoamérica en infraestructura, después de México y Brasil. La mayor inversión fue en Antioquia, con $ 20 billones. $ 7,4 billones en 91 aeropuertos. Estudios para un segundo aeropuerto en Bogotá. Estudios listos y financiación asegurada de 15 billones de pesos para el metro de Bogotá. Planes definidos y financiación para autopistas de 4 carriles, en cada sentido, hacia el norte de Bogotá. 273 puentes nuevos en el país. El próximo gobierno inaugurará el 60 % de las obras de infraestructura iniciadas en el gobierno de Santos. 6’500.000 turistas en 2017 y US$ 5’787.700 de ingresos por este concepto. Se pronostican 7’000.000 de visitantes extranjeros para este año. Vienen a un país en paz. Duque dice que hará del turismo el “nuevo petróleo colombiano”. Pueda ser que no vuelva “trizas” la paz. De 37 páramos, 30 protegidos. Antes del gobierno de Santos no había ninguno. Los 7 restantes se protegerán en lo que queda del 2018. Áreas protegidas de 41 millones de hectáreas. Ahora Duque dice que los va a proteger. Un Hospital Militar sin pacientes. Ni un solo militar muerto por las Farc desde la firma del acuerdo de paz. Trescientas mil hectáreas restituidas a campesinos después del acuerdo. Iniciadas las negociaciones con el Eln, primero en Quito, luego en La Habana, a pesar de la oposición política de varios candidatos presidenciales. Posibilidad de un cese bilateral del fuego. Duque prometió acabar con estos diálogos. Incautación de los mayores cargamentos de cocaína, en cooperación con el gobierno de España. Duque dice que va a acabar con los jíbaros. Comparen las proporciones. El programa Ser Pilo Paga, que con todas sus polémicas, hoy disfrutan 40.000 estudiantes de estratos 2 y 3 en las mejores universidades públicas y privadas del país. Educación gratuita primaria para más de 8 millones de niños. Treinta mil aulas contratadas para construcción. Presupuesto de educación mayor que el de guerra y defensa en los últimos cuatro años, por primera vez. Seguramente no podrá seguir así con el nuevo gobierno. Iniciación del programa de jornada única para primaria y bachillerato. Que Duque promete instaurar. Creación de Beps para jubilar con el 85 % del salario mínimo a quienes no tengan derecho a la pensión. Un millón de inscritos. Agua potable para 8 millones de colombianos adicionales. 475.000 casas gratis para el pueblo. Un millón setecientas cincuenta mil familias nuevas con casa propia, entre casas VIS y de clase media con subsidios de intereses. Compromiso de solo el 2,5 % del PIB para vigencias futuras, contra el 5,5% que dejó Uribe y el 6,0 % que dejó Pastrana. Salud universal. Cubrimiento para toda la población. Terminó con el paseo de la muerte. Obligación, bajo riesgo de cárcel, de atender a todo paciente que llegue a urgencias. Inflación controlada en menos del 3,5 %. La de Venezuela, del 24.000 % en 2017. Tasa de interés del Banco de la República en 4,25 %. Desempleo de un solo dígito. Reducción del coeficiente Gini, que mide la desigualdad económica en los países, del 0,57 al 0,51 (0,00 es la igualdad total, 1,00 es la desigualdad total). Legalización, por intermedio de la Dian, de todos los dineros de colombianos en paraísos fiscales. Agilización del otorgamiento de las pensiones de vejez, de un promedio de 4 años a un máximo de 9 meses. Ley de regalías que permitió distribuirlas en todo el país y empoderó a los gobernadores para ejecutar grandes inversiones.

Puso a Colombia ‘de moda’ en el mundo.

Mejoró la imagen de Colombia en la Organización Internacional del Trabajo en Zúrich (Suiza), que andaba de capa caída por la falta de respeto a los derechos laborales en gobiernos anteriores.



Después de siete años de intenso trabajo, logró la inclusión de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a la cual solo pertenecen los 35 países más desarrollados y organizados del mundo, entre ellos: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Israel, Japón, Noruega, Reino Unido, etc. Con razón ha sido llamada el ‘Club de los países ricos’, pues maneja el 70 % del mercado mundial. La Ocde promueve políticas que mejoran el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Ojalá que el Centro Democrático no “vuelva trizas” esta maravillosa oportunidad de avanzar en nuestro desarrollo.



Ya Duque dijo que Colombia no podía pertenecer a este grupo. Claro que uno entiende que no es él el que lo dice. Por supuesto, la Ocde tiene como enemigos en Colombia a aquellos “que nunca han podido pensar en grande”. No hace un mes fuimos aceptados, y ya se dice que los inversionistas internacionales están averiguando por Colombia. El próximo gobierno cosechará los frutos.



Logró que Colombia fuera aceptada en la Otán, para la defensa del mundo, a la cual pertenecen 29 países tan poderosos como Alemania, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, etc. Colombia es el único país latino-americano aceptado como socio global. Muy importante ahora, con la amenaza continua de Venezuela, apoyada por Rusia, China e Irán.



Con su superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, a quien siempre apoyó, logró terminar con los carteles del azúcar, los pañales y los alimentos para el ejército, con multas de miles de millones de pesos jamás vistas en Colombia en períodos anteriores.



Buenas relaciones y respeto con las cortes y con la división de poderes. Duque dice que va a suprimir las cortes, y que las va a apretar en una sola.



Unificación de los regímenes subsidiado y contributivo de salud para efectos de prestación igual de servicios médicos y hospitalarios.



Nos deja 2.700 medicamentos farmacéuticos con control de precios. En 2010 no había ninguno.



A pesar de su impopularidad, debida a la ignorancia crasa del pueblo colombiano, objetó la ley, aprobada en el Congreso, de reducción de la contribución de salud para los pensionados del 12 % al 4 %. Su aprobación le habría significado el apoyo de los 2 millones largos de jubilados, pero le habría costado al país más de 3 billones de pesos anuales. La popularidad de Santos nunca fue su debilidad.



Llamados constantes a deponer los odios y buscar la unidad en Colombia. Por algo es el premio nobel de paz.



Censo nacional de población y hábitos de vida.



Apoyo sustancial al deporte que repercutió en los mayores triunfos colombianos de todos los tiempos. Construyó o mejoró 1.112 escenarios deportivos. Más de 3.070 medallas internacionales en diferentes deportes: ciclismo, tenis, fútbol masculino y femenino, patinaje, ciclomontañismo, pesas, salto largo, tiro, clavados. Colombia, campeón suramericano de deportes 2018, por encima del Brasil.



En su gobierno, clasificamos a dos mundiales de fútbol: años 2014 y 2018.



Deja seis (6) años de trabajo sobre la implementación de la factura electrónica, que dizque Duque quiere adoptar.



La mayor inversión en la historia: 14.500 millones de dólares.



La mejor imagen internacional de un presidente colombiano en toda la historia, en especial en Inglaterra, Francia, España, Alemania y Estados Unidos. Hoy lo invitan a dar conferencias al lado de los expresidentes Bill Clinton y Tony Blair, con honorarios de 100.000 dólares. Según la firma de conferencistas que lo contrata, Santos se ha convertido en el personaje latinoamericano más cotizado.



En su gobierno, los colombianos pudieron viajar a 91 países sin visa. Estados Unidos la extendió por 10 años, en vez de 5. Antes de 2010, solo 26 países eximían a Colombia de la visa.



Las elecciones presidenciales y de cuerpos colegiados más pacíficas, más seguras y más independientes de los últimos 50 años. Y las más caudalosas.



Imparcialidad total con respecto a los candidatos presidenciales. Tanto así que ganó el pupilo de su principal opositor.



Rebaja significativa de la tasa de homicidios.



Visita del papa Francisco, que nos dejó lecciones de vida y de perdón (“No decaigan en el esfuerzo por construir unidad”).



Respeto total por las decisiones de la Corte Constitucional en temas referentes al aborto, a la igualdad de sexos, a la dosis mínima y a la eutanasia pasiva.



Cuatro años sucesivos de una producción récord de café de más de 14 millones de sacos, como nunca en la historia colombiana.



Introdujo el aguacate Hass colombiano al mercado americano.



Y confieso que no voté por Santos sino por Mockus, para el primer período. Para el segundo, entre Santos y Óscar Iván Zuluaga, con la cédula inscrita en Cali, me fui para la finca para no tener la tentación de votar por ninguno de los dos. No pasará mucho tiempo antes de que añoremos su gobierno.



En el discurso del candidato-presidente, la noche de la elección, no hubo ninguna idea diferente a lo que Santos ha hecho y ha venido haciendo en estos ocho años. Por favor, óiganlo otra vez.



JAIME ESCOBAR PELÁEZ

​MBA University of South Carolina. Administrador de Negocios, Universidad Eafit.