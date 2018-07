Una oposición tipo regadera tendrá el gobierno de Duque

No hay nada que indique que el gobierno de Iván Duque va a tener una oposición monolítica, centrada en un mismo partido o en una coalición homogénea.



Por el contrario, dentro y fuera del Congreso habrá una oposición con muchas cabezas.

Puede que a distancia sí se vea en el Congreso un gran bloque de izquierda oponiéndose al gobierno del Centro Democrático y sus aliados, pero con muchos matices.



Gustavo Petro, segundo en la competencia presidencial, con derecho a una curul en el Senado, no va a ser el gran jefe de la oposición. No va a tener ese título en su poder. En el Senado será uno más, eso sí, tal vez con algunos apoyos, pero en ningún caso como el rey de la oposición.



Si no, que lo diga el senador Jorge Enrique Robledo, líder del Polo, hombre respetado en todas las orillas, y decidido a mantener su liderazgo en el Capitolio.



“No va a haber siempre una oposición homogénea, sin diferencias o matices”, le dijo Robledo a María Isabel Rueda, en su entrevista con EL TIEMPO esta semana, al explicar por qué no va a reconocer a Gustavo Petro como jefe de la oposición.

Y cuando la periodista le preguntó si aceptará a Petro como “jefe y vocero de la oposición”, Robledo respondió: “En la ley no existe la figura de jefe de la oposición. En lo que al Polo respecta tendrá su vocero. Y, probablemente, lo mismo harán los demás partidos que se declaren en la oposición. Además, los derechos de cada senador son iguales entre sí, al igual que los de cada vocero de cada partido”.



Desde la misma noche de su derrota frente a Duque, Petro anunció que haría una oposición basada en “movilizaciones”, que es su fuerte. A ese instrumento acudió como candidato a la Alcaldía de Bogotá y como alcalde. Lo hizo como candidato presidencial y lo está haciendo como candidato derrotado.



Mientras Petro se centrará en su papel de “agitador” en las calles, la oposición se repartirá entre no menos de seis partidos (Alianza Verde, ASI, Mais, UP, Polo y Farc) todos con personería jurídica, algunos de los cuales podrían coincidir con Petro en algunos temas, pero no en otros.

Estatuto de la oposición

Los opositores, por lo menos en el Congreso, tendrá que guiarse por lo que establece el estatuto de la oposición, norma que estrenarán los colombianos a partir de ahora. Será una oposición con derechos.



