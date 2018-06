Cita entre Santos y Duque, clave para destrabar el trámite de la JEP

La reunión de este jueves de los presidentes saliente, Juan Manuel Santos, y entrante, Iván Duque, como inicio del empalme, comenzó a dar buenos resultados.

En esa cita, que se dio en la Casa de Nariño, se empezó a resolver la confrontación entre los dos líderes por el trámite de la ley que permitirá juzgar a los responsables de los delitos graves en el marco del conflicto.



Los dos llegaron con posiciones encontradas sobre el proyecto de ley que define el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se tramita en el Congreso. Pero en medio de la reunión tomaron la decisión de hablar, cada uno por su lado, con el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, para dirimir la controversia jurídica.



El asunto es muy sencillo: Duque dice que hasta tanto el alto tribunal no resuelva la constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP, que está revisando, el Congreso no podrá avanzar en la discusión del proyecto que define el procedimiento.



Y este jueves esto comenzó a despejarse. Santos llamó al presidente de la Corte Constitucional, quien le dijo que el hecho de que no se haya realizado el análisis de constitucionalidad de la ley estatutaria no impide que el Congreso tramite la otra. Que no es requisito la aprobación de una para tramitar la otra. Lo mismo le repitió a Duque, durante un almuerzo con los presidentes de las altas cortes, horas después.



Horas más tarde la Corte expidió una declaración en la que precisó que el Congreso puede avanzar en el estudio del procedimiento de la JEP, sin esperar a que ese tribunal emita la sentencia sobre la ley estatutaria que reglamentó esa jurisdicción.

Si bien esto parece poner fin a la controversia jurídica, queda la confrontación política y así lo dejó planteado el propio Duque tras su reunión con Santos.



“Creo que es importante que se haga un proceso de diálogo en el Congreso, con la bancada del Centro Democrático y de algunos otros miembros de lo que será nuestra coalición, para escuchar las posturas, las recomendaciones, las sugerencias”, señaló.

A partir de la próxima semana la puja pasará al plano político, en el Congreso. Los aliados de Duque tienen muchas objeciones al acuerdo de paz.

La cita

Por lo demás, la reunión de empalme entre los dos presidentes comenzó sobre las 9 de la mañana. Duque llegó acompañado de un pequeño grupo de personas entre las que estaban su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y su coordinador para el empalme, Alberto Carrasquilla.



“Muy bienvenido a su casa”, lo saludó Santos.



Luego pasaron al tercer piso, a la casa privada, donde comenzó la reunión entre los dos mandatarios.



Santos aprovechó el momento para mostrarle a su sucesor la vivienda que va a ocupar a partir de este 7 de agosto. Hubo jugo de piña y café.



Fue en ese encuentro privado en el que hablaron del tema JEP y acordaron llamar al magistrado Linares.



Paralelo a la cita entre los presidentes, se llevó a cabo una reunión entre Marta Lucia Ramírez y Alberto Carrasquilla, los delegados de Duque, con el vicepresidente Óscar Naranjo, los ministros Mauricio Cárdenas y María Lorena Gutiérrez, y el secretario general, Alfonso Prada, para el empalme.



Pasados 90 minutos, Santos y Duque bajaron para unirse a la reunión de empalme. De paso visitaron el despacho presidencial.



Allí hablaron de unos temas neurálgicos como consolidar la OCDE, Electricaribe, el galeón San José, Hidroituango, vías 4 G, posconflicto, el pleito con Nicaragua y los problemas con las EPS. Fue un encuentro muy cordial.



Como resultado del proceso de empalme acordado este jueves el próximo 15 de julio el exministro Carrasquilla debe entregarle a Duque un informe que dirá cuál es el estado del Gobierno que recibe.

