Así es Andrés Valencia, nuevo ministro de Agricultura de Duque

13 de julio 2018 , 11:17 a.m.

Entre este jueves y viernes, el presidente electo Iván Duque ha anunciado algunos de quienes serán sus ministros durante su mandato.



Alberto Carrasquilla para el ministerio de Hacienda, Nancy Patricia Gutiérrez para el miniserio del Interior, Juan Pablo Uribe para el ministerio de Salud y Andrés Valencia para el de Agricultura son los nombres que se conocen hasta ahora.



Valencia Pinzón, es el actual presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi).



Entre 1993 y 2003 trabajó en el ministerio de Comercio Exterior.

A finales de junio de este año fue nombrado como parte de la comisión de empalme entre el Gobierno Duque y Santos en los temas relacionados con el ministerio que ahora presidirá.



Valencia fue crítico del trabajo ejercido por el ministro de Hacienda del gobierno de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas. Una vez se aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2018, Valencia se declaró en contra de la reducción del 34,6% de los recursos para el agro.



En su momento afirmó que “Parece que el agro, sector fundamental del posconflicto, no hace parte de la política social. 34.6% de reducción”.



También fue muy crítico cuando en el municipio de Piedras, Tolima, surgió una iniciativa que buscaba hacer una consulta popular sobre la presencia de la industria avícola en este lugar.



Valencia recordó la consulta popular que eliminó la minería de Cajamarca y afirmó que “quedó claro que los populistas que promovieron la salida de la minería en Cajamarca se equivocaron y ahora no dan la cara”.



Además dijo en Twitter que “sería un despropósito tener consultas para sectores que claramente benefician a la población especialmente en materia de seguridad alimentaria. No propongamos malas ideas”.

Ha sido un abierto defensor de los Tratados de Libre Comercio y en una oportunidad dijo que era necesario “eliminar normas que elevan costos de producción y transacción. Acabar con ilegalidad y la informalidad. Bajar el impuesto de renta”.



La semana pasada, Valencia compartió en su cuenta de Twitter la editorial del diario La República en la que el medio da características que debería tener el nuevo ministro de agricultura y menciona algunos de los retos más grandes que tendrá el jefe de esta cartera.



El medio afirma que “los líderes de esa cartera durante las últimas administraciones se concentraron en el tema de las tierras como factor político”, y dice que el próximo ministro deberá "tener la capacidad de hacer avanzar a muchos cultivos que aún están en la primera revolución industrial y puedan llegar al menos a la digitalización rural”.



¿Será entonces esa la misión de Valencia en esa cartera?



ELTIEMPO.COM