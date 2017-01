Ordenan 20 días de arresto contra presidentes de la Cámara y del CNE

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Duitama, Boyacá, al considerar que tanto el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, como el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alexander Vega, desacataron un fallo de tutela.

La tutela, del pasado 26 de noviembre, ordenaba posesionar a Heriberto Arrechea como representante a la Cámara por las comunidades afrodescendientes, en reemplazo de Moisés Orozco Vicuña, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección.

Al respecto, Pinto aseguró que no hubo desacato, pues la tutela legalmente no puede ser cumplida por la Cámara de Representantes, debido a que Arrechea no “cumple con los requisitos establecidos en la Ley 5ª para asumir el cargo”

“No podemos darle cumplimiento a ese fallo toda vez que la persona que solicita tomar posesión no pertenece a la lista que fue elegida en esta circunscripción. Él pertenece a un movimiento que no alcanzó a superar el umbral”, manifestó Pinto.

El congresista agregó que “si aceptamos el fallo estaríamos incurriendo en prevaricato y peculado”.

