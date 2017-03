Magistrado Novoa decidirá si ya caducó caso de la campaña Santos

En manos del magistrado Armando Novoa quedó el análisis de si el Consejo Nacional Electoral (CNE) está a tiempo o no de sancionar las posibles irregularidades que habrían ocurrido en la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2010.



La escogencia de Novoa se dio mediante un sorteo realizado por la mesa directiva del CNE en la mañana de estejueves para determinar cuál de sus integrantes asume el estudio del caso.



La decisión del tribunal electoral se dio tras la petición recibida del senador por el Centro Democrático José Obdulio Gaviria para que se indague sobre las cuentas de esa empresa electoral, además de otra solicitud del presidente Santos para que se levante la caducidad.



El miércoles pasado, el jefe de Estado le pidió a su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, preguntar en el tribunal electoral “si las cuentas de la campaña del 2010 ya caducaron, y si se puede levantar esa caducidad”. La pregunta de Cristo llegó ayer al tribunal.



La duda surgió luego de que Roberto Prieto, quien participó en la campaña de Santos en el 2010 y fue gerente de la del 2014, admitió que en la primera se cometieron violaciones a las normas electorales



Prieto afirmó que ese año ordenó unos afiches que, según le dijeron después, fueron pagados por la firma brasilera Odebrecht y no reportó esos gastos. “La irregularidad es evidente”, afirmó.



A partir de esta declaración, varios expertos en asuntos electorales advirtieron sobre la caducidad de tres años que las autoridades deben considerar al sancionar esos hechos, según el Código de Procedimiento Administrativo, es decir, no habría sanciones.



El lío ahora es que Novoa se ha pronunciado sobre la posible caducidad en varios medios de comunicación, lo que en opinión de varios expertos sería una causal para que sea recusado.



Hace algunas semanas, el mismo magistrado emitió opiniones en la prensa sobre las investigaciones a las campañas presidenciales del 2014, razón por la cual llegó al CNE una recusación en su contra o una petición para se separara de estos procesos por considerar que había prejuzgado. Y ocurrió: fue recusado.



El magistrado le dijo a EL TIEMPO que en este caso de la campaña presidencial del 2010, no ve “ninguna razón” para declararse “impedido”.



El magistrado dijo que “cada situación es específica” y que lo primero será “analizar, a la luz de los hechos conocidos, cómo debe tratarse esa norma jurídica que está contenida en el Código de Procedimiento Administrativo”, es decir, la caducidad.



Lo que viene, en palabras de Novoa, es “determinar si hay mérito para abrir una investigación formal, y, si es así, formular cargos; o, de lo contrario, pedir el archivo”.

Zuluaga rindió versión ante CNE

El excandidato presidencial en el 2014 Óscar Iván Zuluaga rindió este jueves una versión libre ante el Consejo Electoral (CNE), organismo que investiga si Odebrecht le pagó dinero adicional al estratega brasileño ‘Duda’ Mendonça por los servicios prestados a la campaña del uribismo.



La diligencia, que fue solicitada por el propio Zuluaga, se realizó ante el magistrado que lleva el caso, Carlos Camargo.



Zuluaga dijo que concurrió para “dar las explicaciones” sobre lo que fue su campaña y reiteró su compromiso para explicar lo que sea necesario a fin de que el país sepa lo ocurrido. Agregó que tendría la paciencia para esperar que las autoridades se pronuncien.



