‘Disidencias están reclutando menores’: Alto Comisionado de Paz

Las disidencias de las Farc están reclutando menores para compensar las pérdidas de los desmovilizados que no han querido continuar en sus filas, aseguró ayer el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, en diálogo con Claudia Palacios en CityNoticias de las 8.

Según Rivera, las disidencias las conforman entre 400 y 500 miembros, y el resto de hombres “no son deserciones, sino reclutamiento forzado”.



El alto comisionado agregó que estos grupos armados nunca hicieron parte del proceso y que en este momento enfrentan la ofensiva de las Fuerzas Militares.



En cuanto a lo sucedido con el ‘Paisa’, exmiembro de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc y quien presuntamente había abandonado el proceso de paz el pasado fin de semana, Rivera dijo que está convencido de que este exguerrillero no se va a declarar en disidencia.



“Los incentivos de este acuerdo son muy poderosos. Las Farc tendrían que estar locos después de gozar de todos los beneficios y de la libertad. No van a correr el riesgo de perder la vida”, indicó Rivera.



Durante la entrevista, el alto comisionado también reconoció que ha habido dificultades en la implementación de los acuerdos, pero afirmó que el Gobierno está apropiando recursos presupuestales para hacer funcionar todo cuanto antes. Por tanto, solicitó al Congreso “que haga su parte” para que lo pactado en La Habana funcione.



Frente a las dificultades en los procesos de amnistía expresadas por los exguerrilleros, Rivera dio un parte de tranquilidad. “Se han emitido más de 8.000 a milicianos que entraron en las zonas de concentración”.



Adicionalmente, dijo que de los 14.000 nombres registrados en las listas de las Farc, el alto comisionado para la Paz ya acreditó a 11.700.



Rivera manifestó que los procesos de amnistía no han podido ir de manera más veloz. Sin embargo –dijo–, por el respeto a la separación de poderes, “no podemos obligar a los jueces a acelerar las decisiones, pero seguimos confiando en su actuación y en su autonomía”.



Y agregó que entre los jueces se ha evidenciado “un poco de desconocimiento de la norma, aunque ellos conocen la ley de amnistía”, y entre los apoderados de las Farc en la presentación de los memoriales.



Finalmente, el alto comisionado dijo que el Gobierno, junto con las Naciones Unidas, está haciendo unas verificaciones sobre la muerte del gobernador indígena en Chocó para que hechos de este tipo no se repitan y se mantenga el cese del fuego con el Eln.

David Alba, un empresario ‘víctima’ de las deficiencias de competitividad en Colombia

David Alba es un emprendedor bogotano que creó su empresa hace tres años; para esto tardó un mes en el papeleo. 5 meses menos de lo que hubiera tardado hace 10 años, pero mucho más de lo que hubiera gastado si la hubiera creado en Nueva Zelanda, el país con mejor clima para hacer negocios según el informe Doing Business del Banco Mundial, donde crear una empresa demora 12 horas.



También, si viviera en ese país pagaría 7 impuestos al año, por el 35% de los ingresos de su empresa; pero como está en Colombia paga 12 impuestos al año, por el 60% de sus ingresos.



Conozca el testimonio de Alba, quien dice que a pesar de las dificultades está feliz de ser empresario en Colombia, y de generar 10 empleos.

Corte Constitucional: policía no debe revictimizar a mujeres víctimas de maltrato

La Corte Constitucional hizo un llamado de atención a las autoridades policiales y administrativas para que prevalezcan los derechos de las mujeres que son víctimas de maltrato intrafamiliar.



El caso que estudió la Corte fue el de una mujer que pese a que denunciar el maltrato por parte de su pareja no recibió respuesta de las autoridades, y por ello decidió cambiar las guardas de su casa. Esto le valió una denuncia de su compañero, quien logró que la Policía le ordenara darle las llaves a su agresor. Como la mujer no lo hizo tuvo que pagar una multa por desacato judicial.



En este caso´, la Corte explicó que hubo un error por parte de las autoridades al no darle importancia a los hechos que llevaron a la mujer para proteger su familia de su pareja. Y que por ende la revictimizó.

Colombia tiene un nuevo florero de Llorente

Pasaron 207 años para que una artista de nuestro país, interviniera esta pieza artística y estableciera un paralelo con el “Florero de Llorente” del que nos habla la historia; ese que en 1810 desató lo que conocemos como el grito de independencia.



La pieza actual incluye 12 símbolos con los que la artista María Eugenia Trujillo interpreta el actuar de los hombres, en escenarios permeados por la tentación, el pecado, la guerra o la corrupción.

#QuéRicoElOcio Exposición #FloreroParalelo, reflejo de la historia y sociedad colombiana con símbolos que representan nuestra flora y fauna pic.twitter.com/vS58btSf0T — Canal Citytv (@Citytv) 3 de noviembre de 2017

