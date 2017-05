'No hay plata para pagarle a los profesores': alcaldes

Al cese de actividades en el que se encuentran los educadores asociados a Fecode, por supuestos incumplimientos del Gobierno, se suma ahora la voz de los alcaldes que aseguran no tener dinero para pagarle a los maestros.

Si bien el dinero para remunerar a los docentes y personal administrativo de los centros educativos proviene del gobierno central, son los alcaldes los encargados de administrar estos recursos y de cuantificar el gasto que necesita cada municipio en este campo.



"No podemos pagar a los maestros porque no nos llegan los salarios completos. No hay con qué pagar a los docentes", manifesto el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.



En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, quien reveló que ha tenido que sacar dinero "de otros rubros", como el de la alimentación, para "cumplirle a los docentes".



En total, según cálculos de Fecode, unos 350.000 educadores se tomaron este martes las vías de las principales ciudades para exigir, entre otras cosas, mejores condiciones salariales y un mejor servicio de salud.



El pronunciamiento de los alcaldes se dio durante el lanzamiento de la version número XIII de la cumbre de ciudades capitales, que se llevará a acabo entre el 24 y el 26 de mayo, en Valledupar.



