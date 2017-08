Abogado de Santos explica por qué pide al CNE archivar investigación

Alfonso Portela, abogado del presidente Juan Manuel Santos, le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) archivar la investigación que lleva contra la campaña del mandatario por el supuesto ingreso de dineros ilegales de Odebrecht en 2014.

Portela sustenta su petición en que el proceso se basa en las declaraciones del exsenador Otto Bula, quien jamás ha dicho haberle entregado dinero a la campaña, y mucho menos al Presidente.



Agregó que si el CNE decide abrir pliego de cargos, el proceso debe pasar a manos de la Comisión de Acusación de la Cámara.



¿Por qué le están pidiendo al CNE que archive este caso?



Porque, precisamente en este momento procesal en el que el CNE está debatiendo si abre o no la investigación, hemos encontrado que el único cargo que sobrevive es la manifestación de Otto Bula, quien nunca mencionó haberle entregado dinero a la campaña o al presidente Santos.



Revisamos todos los documentos de la campaña y no encontramos absolutamente nada que vincule al Presidente. Esta es la oportunidad procesal ideal para decirle al consejo: analice estos argumentos antes de tomar una decisión sobre la apertura de la investigación.



¿Cómo va este asunto en el CNE?



En este momento hay una ponencia, que, según los medios de comunicación, plantea la apertura de investigación y formulación de cargos. En ese escenario, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que la defensa considera que, de acuerdo con el material probatorio recopilado hasta este momento de cierre de la preliminar, no existe prueba alguna que vincule a la campaña, y mucho menos al primer mandatario. Por eso es que se solicita que se archive la investigación, porque ellos están en la etapa de decidir si formulan cargos o no.



Este caso lo tiene un magistrado. ¿El asunto lo resuelve él o la sala plena?



Es la sala plena. El magistrado presenta la ponencia, y la sala plena se encarga de resolver si formula pliego de cargos o se archiva la investigación, que es lo que estamos intentando.



Si la sala decide que hay mérito para el pliego de cargos, ¿qué pasaría?



En este caso estamos haciendo una petición que podríamos llamar subsidiaria. Le decimos al consejo que en el evento de que continúe con la investigación y la decisión sea abrir pliego de cargos, debido al fuero del señor Presidente, esa investigación, en lo que a él respecta, debe ir a parar a la Comisión de Acusación de la Cámara. El CNE no es el competente para investigarlo porque él tiene un fuero especial. Al consejo le corresponderían los demás.



¿Tienen afán de que esto se resuelva, siente que se demora?



Pues, sí porque hace rato se presentó la ponencia, y creemos que han tenido tiempo para pronunciarse. Que continúe o que se cierre, pero que se tome alguna decisión.



¿Cuándo esperan que tomen la decisión?



Ellos se reúnen los miércoles; por eso presentamos la petición el viernes, con el propósito de que en la próxima sala se evalúe esa solicitud.



POLÍTICA