Santos declara a 14 municipios del país libres de minas antipersonal

17 de agosto 2017 , 11:40 a.m.

Desde Cocorná (Antioquia), una de las zonas más afectadas por la violencia y en especial por las minas antipersonal, el presidente Juan Manuel Santos declaró libre de estos artefactos a 14 municipios del país.

La noticia llena de alegría a sus pobladores que en la época de los 90 tuvieron que vivir enfrentamientos entre guerrilla (Farc y Eln) y paramilitares, que se unieron para sembrar terror. No se podían mover libremente por su territorio. Sus veredas estaban minadas.



"Las guerras son acumulación de horrores, pero en medio de esos horrores uno de los peores es el de las minas antipersonal", expresó el presidente Santos.



En total la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército cumplió tareas de despeje de más de 9 millones de metros cuadrados a nivel nacional. Solo en Cocorná el numero de minas destruidas fue de 26.



"Cada artefacto que se logra inhabilitar es mínimo una y hasta cuatro vidas que se salvan", explicó el sargento Sergio Méndez, líder de estudios no técnicos de la Brigada de Desminado.



A Cocorná se suma El Peñón y Medellín, en Antioquia; Sábana de Torres, Santander; Santa Marta, Aracataca, Chivolo, Fundación y Zona Bananera, Magdalena; Barranquilla, Atlántico; Talaigua Nuevo y Regidor, Bolívar; y Cumaral y Guamal, Meta, municipios que luego de operaciones en la zona fueron declarados libres de minas antipersona.



En este acto el Presidente también declaró libres de reporte de sospecha de estos explosivos a otros 152 municipios, intervenidos mediante consejos de seguridad y en donde se descartó la presencia de minas.



En las 14 poblaciones que fueron despejadas de minas antipersona se presentaron en total 3.845 miembros de la Fuerza Pública y 2.254 civiles heridos por estos artefactos.



"Colocar minas es muy fácil y barato, pero eliminar y desaparecer es costoso y peligroso", dijo el jefe de Estado.



Una vez las poblaciones son declaradas libres de minas, se espera que el Estado llegue con proyectos productivos y de reactivación para empezar a sacar a estor territorios del atrasado al que por años estuvieron condenados.



Sin embargo, una de las deudas que quedan en estas regiones, que aún llevan impregnadas en sus calles y habitantes las heridas del conflicto, es la reparacion integral de las víctimas.



"Nos deben una reparación justa, no tenemos vivienda ni alimentación", expresó Marco Zuluaga, quien en 2002 fue víctima de una mina que lo dejó ciego en un 90 por ciento.



En el acto, Santos estuvo acompañado el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas; el Alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el comisionado de Paz, Rodrigo Rivera; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez y varios alcaldes de la región.



Ademas asistió el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker.



La idea del Gobierno es declarar a Colombia libre de minas antupersona en 2021.



POLÍTICA