Las polémicas alrededor del profesor Antanas Mockus

Este miércoles la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia el caso del profesor Antanas Mockus, cuya declaratoria de elección como senador fue cuestionada ante este tribunal electoral.

Según Víctor Velásquez Reyes y Eduardo Carmelo Padilla, ciudadanos que presentaron el recurso contra Mockus, el exalcalde de Bogotá estaría inhabilitado para ser congresista porque su corporación Corpovisionarios “ha asesorado a distintas entidades del gobierno nacional y regional”, algo prohibido por las normas.



El pasado 22 de junio, el magistrado del CNE Bernardo Franco, responsable del caso en ese tribunal, presentó ante sus compañeros de sala una propuesta de ponencia que pide abstenerse de declarar la elección de Mockus.



Entre los documentos que aparecen en ese texto hay un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá que “iguala” el cargo de presidente que tenía Mockus en Corpovisionarios con el de representante legal, lo que, según la Constitución, está prohibido para quienes aspiran a ser candidatos al Congreso.



El artículo 179 de la Carta Política prohíbe, además, a quienes quieran ser congresistas haber “intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas”, algo que, para expertos en temas electorales, habría hecho Mockus a través de Corpovisionarios.



Pero esta no es la primera polémica que enfrenta el profesor Mockus en su carrera pública. El exalcalde es reconocido en Colombia como uno de los más grandes impulsores de la cultura ciudadana, la cual trató de fomentar en los bogotanos cuando fue Alcalde Mayor.



Para ello, el profesor Mockus ha acudido, en varias ocasiones, a simbolismos que han generado controversia entre algunos sectores de la sociedad. De hecho una de sus primeras apariciones en público fue precisamente objeto de polémica cuando, siendo rector de la Universidad Nacional, se bajó los pantalones en medio de un acto público.



En octubre de 1993, el profesor Mockus se bajó los pantalones y mostró su trasero en medio del acto inaugural del Encuentro Nacional de Artes de la institución, lo que generó polémica entre quienes lo consideraron una falta de respeto y quienes defendieron el carácter simbólico de su acción.



Admitió sobornos

En 1994, Mockus participaba en un debate con su contrincante para ganar la Alcaldía de Bogotá Enrique Peñalosa cuando llegó una pregunta que causó controversia en los días siguientes: “¿Alguna vez han sobornado a un agente de tránsito?”. Mientras que Peñalosa lo negó enfáticamente, Mokus admitió que sí.



“Una vez, hace seis años, transitaba por una vía de Melgar y las señales estaban escondidas. No me di cuenta de que iba en contravía. En ese momento apareció un agente de tránsito que me dijo que o arreglábamos o tenía que regresar en tres días para solucionar el problema con Tránsito. Le di como tres mil pesos”, fue la respuesta del profesor.



Para la campaña presidencial de 1998, Mockus fue precandidato y en medio de un acto con los medios de comunicación, con los excandidatos Noemí Sanín y Horacio Serpa, le echó agua al exministro liberal, el cual quedó atónito ante la acción del profesor Mockus.



“Yo soy, probablemente, muy parecido a la gente de la guerrilla o a los paramilitares. La única diferencia es que por X o Y razón decidí esgrimir otras cosas, decidí hacer estas cosas durísimas, así”, dijo Mockus en el momento en que tomó un vaso con agua y le arrojó el líquido a Serpa.



Y el profesor argumentó su acción: “Esta es la nueva forma de violencia, la que necesitamos en Colombia: que en Colombia la gente acepte esta forma de guerra para que haya la posibilidad de pedirle disculpas a la persona”.



Con los recursos presentados contra la elección de Mockus como senador, el profesor nuevamente vuelve a estar en el centro de la polémica entre quienes piensan que violó las normas y quienes lo defienden. Por el momento, la palabra la tiene el Consejo Electoral, quien tiene previsto anunciar su decisión en la tarde de este miércoles.



