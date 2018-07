Proceso para elección de Contralor sigue, dice Presidente del Congreso

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, afirmó que el proceso para la elección del siguiente Contralor General de la República sigue su curso y que el contrato con la Universidad Industrial de Santander (UIS) para que acompañe la elección “se puede” firmar en los próximos días.

“Tenemos ahora que estudiar una resolución para correr el cronograma un par de días por cuanto el paso siguiente es que la Comisión de Acreditación, que no se ha conformado, tiene que revisar los requisitos de los postulados. Es simplemente revisar los documentos, que lo tiene que hacer esta comisión”, afirmó Macías.



Esto significa que esta Comisión de Acreditación, que se debe conformar en estos días, debe estudiar que los 54 nombres que finalmente se postularon al cargo cumplen con los requisitos de ley para el cargo.



En los últimos días ha habido denuncias de algunos sectores políticos en torno a supuestas irregularidades en la selección de la UIS como la encargada de hacer un examen técnico a los postulados para ser jefe de ente de control fiscal.



Aunque no se conoce contrato firmado entre el Congreso y este centro educativo, hay una resolución del pasado 19 de julio en la que se “selecciona” a la Universidad Industrial de Santander para que avance en esta prueba.



Ayer, la UIS le envió una carta a Macías en la que le dice que para seguir con su labor “resulta necesaria la celebración de un convenio o contrato que fije los avances y las responsabilidades” de este centro académico en este proceso.



En la mañana de este jueves se conoció un comunicado de la Universidad Industrial de Santander en el que recordó que alertó al Congreso sobre “la imposibilidad de aceptar la selección para prestar este servicio”, si no se firmaba pronto este contrato.



“Hoy (este jueves) se puede firmar el convenio o el contrato, por eso no hay ningún problema. Yo simplemente, cuando me preguntaron, dije que las condiciones las pone el Congreso, no el contratista”, respondió Macías a la UIS.



Carta de Uribe

Sobre la carta de renuncia del senador Álvaro Uribe, el Presidente del Congreso reveló que en la noche del miércoles conversó con el expresidente, quien le manifestó que ya la mandó “con una persona que la debe entregar” entre este jueves y viernes.



El pasado martes, el exmandatario anunció que renunciaría a su curul en el Senado para atender la investigación formal que le abrió la Corte Suprema por su supuesta relación con la manipulación de testigos en procesos penales.



Macías afirmó que la dimisión de Uribe “simplemente” se debe votar, “sin discusión”, y que no es “necesario” que el congresista que presenta su renuncia esté presente en el momento de someterla a consideración de la plenaria del Senado.



“En la bancada del Centro Democrático las voces de casi todos no quieren aceptar la renuncia, pero esta es una expresión voluntaria y hay que mirar eso”, agregó el Presidente del Congreso.



POLÍTICA