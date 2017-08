'Consejo Electoral no va a encontrar nada indebido de mi campaña'

03 de agosto 2017 , 11:28 a.m.

La magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ángela Hernández, pidió este miércoles abrir investigación contra la campaña Santos Presidente 2014 por la presunta entrada irregular de dineros de la firma brasileña Odebrecht.

"Soy el primer interesado en que se llegue al fondo de este asunto. Lo que dicen los abogados de la campaña es que no van a encontrar nada indebido", expreso Santos.



El jefe de Estado dijo sentirse tranquilo, pues la situación de su campaña "es muy diferente a la otra campaña en ese tema".



La otra campaña que está siendo investigada en el CNE por el caso Odebrecht es la del excandidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga.



El proceso comenzó en marzo pasado, luego de que la Fiscalía General de la Nación enviara copias de la investigación que sigue sobre los supuestos sobornos de Odebrecht, cuestionada en varios países por pagarsobornos a cambio de contratos de obras públicas.



El mandatario se refirió también a la decision de Juan Carlos López, recién designado director del ICBF, de no aceptar ese cargo.



El nombramiento de López, el pasado martes, levantó polémica por posibles problemas administrativos durante su paso por la direccion del equipo Millonarios.



"El nombre de Juan Carlos López salió de un ejercicio de meritocracia. Fue con ese criterio que se nombró director del ICBF. Lamento mucho que luego del escándalo mediático haya tomado la decisión de no aceptar su designación", explicó Santos.



Otro de los funcionarios que se encuentran en la picota pública es Luis Fernando Andrade, director de la ANI y quien fue vinculado en el caso Odebrecht.



El jefe de Estado calificó a Andrade como un "funcionario impecable y uno de los artífices de esta institucionalidad que está haciendo una verdadera revolución" en materia de infraestructura.



