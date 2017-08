Defensa de Zuluaga se declaró no notificada de investigación en curso

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga no asistió este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE), en donde sería notificado de una investigación formal en su contra. En su lugar fue su abogado defensor, Óscar Jiménez.



Sin embargo, Jiménez se declaró "no notificado" pues, según él, no tuvo acceso completo al expediente del caso y a las salvedades de voto.

Hace dos semanas el Consejo Electoral decidió que las investigaciones de las campañas de 2014 no habían prescrito y abrió una investigación formal contra el excandidato uribista por la supuesta financiación de su campaña presidencial en 2014, por parte de la multinacional brasileña Odebrecht.



"Según la ley para que sea válida la notificación se le deben entregar a los abogados copia integra del documento, quiere decir que deben estar todos los salvamentos de voto y las aclaraciones que hacen parte integral del documento. Como las cinco aclaraciones no existen me negué a notificarme hasta tanto no me las entreguen", afirmó Jiménez.



Con está medida, el proceso en contra del excandidato presidencial se empieza a dilatar. El abogado de Zuluaga recalcó que una notificación sin el documento completo es "inválida". Añadió que su cliente está interesado en que el proceso tome curso.



"Estamos interesados en ser honestos por falta de pruebas y no por caducidad", manifestó el abogado.



Agregó se está estudiando la posibilidad de presentar una tutela por la violación a los derechos fundamentales de su protegido y al debido proceso.



POLÍTICA