Con la firme determinación de que los partidos acompañen al gobierno entrante sin negociar cuotas burocráticas ni prebendas, el alto consejero presidencial para la Política designado, Jaime Amín, habló de la línea política de la nueva administración.

Amín, quien fue uno de los primeros congresistas en acompañar al presidente electo, Iván Duque, le dijo a EL TIEMPO que el gobierno entrante hará “presencia física” en las regiones de origen de los congresistas “para conocer cuáles proyectos deben ser priorizados”. Pero que de ‘mermelada’, nada.



¿Qué ambiente vio entre los partidos políticos el viernes pasado?



El presidente recordó a las bancadas con las que se reunió su compromiso superior con Colombia. Las invitó a una discusión franca y crítica frente a la agenda legislativa. Nos pareció muy relevante que asistieron acompañadas por sus directivas: el expresidente César Gaviria con los liberales; Aurelio Iragorri con ‘la U’; el presidente de los conservadores, Hernán Andrade, y congresistas cristianos de Colombia Justa Libres con sus cuadros nacionales y los del Mira.

Allí, de manera separada, Gaviria, Iragorri y Andrade le ofrecieron al presidente su concurso para sacar avante la agenda legislativa, lo mismo que los partidos cristianos FACEBOOK

TWITTER

Allí, de manera separada, Gaviria, Iragorri y Andrade le ofrecieron al presidente su concurso para sacar avante la agenda legislativa, lo mismo que los partidos cristianos. Esperamos en el Congreso una alianza sólida y de largo aliento, pues los retos son enormes.



No hay muchos antecedentes de que un gobierno asuma sin estar seguro de una mínima coalición de gobierno. ¿La administración Duque tiene interés en armar algún tipo de coalición de gobierno?



El presidente Duque tiene una visión modernizante del país y eso pasa por promover la reinstitucionalización de la colaboración armónica de los poderes públicos, lo que no obsta para invitar, como lo ha hecho, con generosidad, a los partidos políticos que quieran acompañar la plataforma de gobierno a que apoyen su agenda legislativa.



¿Cuál será la estrategia del nuevo gobierno para armar mayorías en el Congreso?



El diálogo institucional, directo y permanente, del presidente y los ministros con las bancadas que apoyen la agenda de gobierno y la presencia física con los congresistas, en las regiones de origen, para conocer cuáles proyectos deben ser priorizados desde lo social.



¿Cree que los partidos acompañarán al nuevo gobierno a cambio de nada?



Eso esperamos. El mensaje del presidente evoca el compromiso no solo con esos más de 10 millones de colombianos que lo respaldaron, sino con todos aquellos que quieren en el país una nueva dinámica de interlocución entre Gobierno y Congreso que sea sana, pero sobre todo eficaz para enfrentar los retos urgentes que demanda la nación. No habrá ‘mermelada’ ni tratos por debajo de la mesa con ningún partido. Las asignaciones presupuestales regionales por gestión parlamentaria serán públicas y transparentes.



¿El bloque de Cambio Radical y ‘la U’ y que ha manifestado que se declarará ‘independiente’ será una amenaza para la agenda legislativa del nuevo gobierno?



‘La U’, encabezada por su director y varios parlamentarios, manifestó su intención de declararse bancada de gobierno; esperamos que Cambio Radical haga lo propio.



¿El nuevo gobierno tiene previsto acercarse a Germán Vargas para lograr su apoyo en el Congreso?



La Ministra del Interior, como cabeza del manejo político, ha hecho una gran tarea y está enfocada en liderar, para el buen suceso del nuevo gobierno, una coalición fuerte y dispuesta a trabajar por Colombia.



¿Cuál será la línea del gobierno para enfrentar a la oposición?



El país ha escuchado varias veces al nuevo presidente decir que la controversia ideológica es útil para la democracia. Colombia verá un mandatario absolutamente respetuoso del ejercicio del control político que adelanten los partidos que se declaren en oposición en los próximos días, ojalá sin pugnacidad que disminuya la altura de los debates.

¿Cuál será la línea política del nuevo gobierno?



Al presidente lo anima el amor por Colombia, para eso se preparó por años con disciplina, esfuerzo y constancia, y por ello desplegará una tarea de 24/7, acompañado de la señora Vicepresidenta y un calificado gabinete durante todo el año, ajustando y corrigiendo el pasado para construir futuro.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G

Twitter: @juanfvalbuena

fraval@eltiempo.com