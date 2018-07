Los grandes impactos políticos por la renuncia de Álvaro Uribe

El retiro del expresidente Álvaro Uribe del Congreso apenas a cuatro meses de ser elegido como el senador más votado, por el llamado de la Corte Suprema de Justicia a indagatoria, generó un revuelo político de magnitudes que pueden ser históricas.

Uribe tendrá que comparecer ante la justicia ordinaria acusado de los delitos de “soborno y fraude procesal”, por hechos posteriores al pasado 16 de febrero sobre “manipulación de testigos”, en una investigación que ese mismo tribunal realizaba contra el senador Iván Cepeda.



Ante esta decisión de la Corte Uribe decidió este martes renunciar a su curul en el Senado, lo que traerá consecuencias políticas para él, para su partido y para el gobierno del entrante presidente, Iván Duque.



Con la salida de Uribe del Capitolio el Congreso pierde a uno de los reyes del debate político. El Centro Democrático sufre el debilitamiento de su líder absoluto. Y el presidente Duque se queda sin su mentor en el Congreso, frente a una oposición empoderada.



La primera reacción de Uribe, tras conocer la decisión del alto tribunal, fue de indignación. Se quejó de que los jueces no hubieran querido escucharlo antes de anunciar esta determinación.



“El comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento: hice el anuncio de que continuaría desmontando falsos testimonios, he procedido de acuerdo con la ley y mis derechos, la Corte sin escucharme califica mi accionar como manipulación de testigos”, dijo Uribe.

Para el exmandatario este llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema tiene móviles políticos.



Dijo que “han pagado testigos” en su contra, y que a pesar de que “la Corte lo ha conocido (...) prevalece la presión política y periodística”.



Inclusive, dijo que un magistrado de la Corte que filtró la información a la prensa, “debe renunciar”.



La afirmación de Uribe de que esta acción de la justicia está cruzada por intereses políticos se fundamenta también en el hecho de que en el proceso que ha conducido a su indagatoria se es protagonista su archienemigo político, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.



La Corte Suprema y la Fiscalía tienen ahora el reto de demostrar, también, que las acusaciones contra Uribe no tienen ningún sesgo político.



Hasta este martes tarde la carta de renuncia de Uribe al Senado no había sido recibida oficialmente en la Secretaría, pero tan pronto se conozca debe ponerse en consideración de la plenaria de la corporación, la cual puede aceptarla o rechazarla.



Este mismo martes trascendió que el primer gran debate en el Senado que se instaló la semana pasada será la causa de Uribe. Sus aliados estarán tan listos a defenderlo como sus contradictores a cuestionarlo.



El presidente electo, Iván Duque, canceló una cena que tenía en la noche de este martes con la bancada de ‘la U’ para concentrarse en analizar la situación. Hasta el momento, el nuevo mandatario guarda silencio.



Gustavo Petro, uno de los grandes contradictores de Uribe, dijo que el expresidente, con su actitud, quiere “evadir la investigación”, pues “el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, Juan Monsalve, lo acusa de asesinato”.



“Confío en @AlvaroUribeVel Lo conozco y he sido testigo de cómo han usado todos los medios de lucha para sacarlo del camino”, dijo su exvicepresidente Francisco Santos.



El debate entre defensores y detractores, en redes sociales estaba muy intenso este martes.

