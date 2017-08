 Vanessa Mendoza puede asumir como congresista, dice CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE), ratificó este miércoles a la exseñorita Colombia, Vanessa Mendoza, como representante a la Cámara por las negritudes.

Desde el pasado el 20 de julio Mendoza había tratado de posesionarse en el Congreso pero no le había sido posible ya que el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, argumentaba que el Consejo Electoral no le había notificado de la situación y que por ende no podía asumir.



Mendoza llega al Congreso con 563 votos, uno de los guarismos más bajos con que un congresista haya llegado al Capitolio.



Sin embargo, el ente electoral en la resolución 1862 del 16 agosto del presente año, ratificó a Mendoza como congresista después de que el Consejo de Estado le otorgara el derecho a la curul.



"Esta Corporación aclaró que de acuerdo con el documento público E-26, la señora Vanessa Alexandra Mendoza Bustos fue quién obtuvo el mayor número de votos, dentro de la única lista que según el mismo documento de la Registraduría Nacional del Estado Civil fue inscrita por un Consejo Comunitario y tiene derecho a ser llamada a ocupar la curul", afirma el ente electoral dado a conocer este miércoles a la opinión publica.



