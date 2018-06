Que 15 millones de ciudadanos vayan a las urnas, reto para la consulta

El reto político que la consulta popular anticorrupción tiene por delante para convertirse en realidad no es menor. Se trata de movilizar, según su principal promotora, la senadora Claudia López, no menos de 15 millones de ciudadanos a las urnas un día en que no se realizará otra elección.

López habla de 15 millones de participantes, porque aunque el umbral para su validez es la tercera parte del censo electoral (unos 12 millones de electores) hay que contar con más de un millón de votos que pueden terminar invalidados por errores de los votantes.



La promotora de la consulta, a quien inclusive sus mismos contradictores le reconocen especial tenacidad en esta empresa política, cree que esta “no va a ser difícil”, porque “derrotar la corrupción es la única causa que nos une a todos los colombianos, tanto, que inclusive en el Congreso, donde había enemigos, todos la aprobaron”.

Derrotar la corrupción es

la única causa que nos une a todos, tanto que inclusive en el Congreso todos la aprobaron FACEBOOK

TWITTER

La congresista considera, además, que esta causa va tener una “hermosa campaña de pedagogía en la que van a participar las empresas con sus empleados, miles de voluntarios, las universidades y los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los alternativos”.



El presidente del Senado, Efraín Cepeda, cree que “las movilizaciones de ciudadanos independientes han estado cambiando”, pero que “no es tan fácil” impulsar una masa tan grande de ciudadanos a las urnas en un día no electoral.



El exregistrador y experto en mediciones sobre favorabilidad e intención de voto, Carlos Ariel Sánchez, dijo que el éxito de la consulta depende de que sus promotores “convenzan a los ciudadanos de que este remedio planteado contra la corrupción es eficaz”, pero admitió que se trata de un desafío “que no es fácil”.

POLÍTICA