‘Con nosotros está el 80 por ciento de este país’: Viviane Morales

La senadora liberal Viviane Morales respondió este jueves a la carta enviada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a la Comisión primera de la Cámara en la que pide a los congresitas abstenerse de votar positivamente el proyecto que convoca un referendo para que la adopción sea únicamente por parte de parejas conformadas por hombre y mujer.

El Gobierno argumenta que la iniciativa es “inconveniente” e “inconstitucional”.



Al respecto la senadora, autora del proyecto, aseguró que para el Gobierno “la participación del pueblo es buena cuando creen que puede salir a favor, pero se debe negar cuando no tienen la capacidad de controlar la decisión popular”.



Este miércoles el ministro afirmó: “Es absurdo un proyecto que prohíbe a las personas solteras o separadas adoptar. Pido respetuosamente a la Comisión Primera archivar este proyecto”.



Morales dijo que no le “preocupa” que el gobierno, “que tiene un 20 por ciento de favorabilidad”, se oponga al referendo, pues según ella, “con nosotros está el 80 por ciento de este país”.



La senadora manifestó que el Gobierno debe respetar el “derecho fundamental” de más de 2'300.000 ciudadanos que “hemos querido que se nos deje definir y ejercer el derecho como sociedad a definir sobre la suerte de los niños que no tienen familia”.



POLÍTICA