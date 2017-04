En su día, las víctimas narraron su dolor frente al Congreso

Cada 9 de abril se cita al recinto para rendir un homenaje a los que han padecido las atrocidades de guerra. Militares también asistieron.



El Congreso abrió este domingo sus puertas para escuchar a los que han sido afectados por el conflicto armado, en el Día Nacional de las Víctimas.

Este es el sexto año que los congresistas escucharon a las víctimas del conflicto por mandato de la ley, y el domingo el turno particular fue para los familiares de los militares que ofrendaron sus vidas.



También fueron oídos algunos uniformados que quedaron mutilados, tras el fin de la guerra. Este fue el caso de Yelber Moreno, un agente de la Policía, herido en combate y que hoy se dedica a través del arte a plasmar lo que para él es la construcción de un nuevo país.



Gladis Acevedo, madre de un soldado asesinado por las Farc, aseguró que “la cuota de sacrificio que hemos tenido que poner ha sido muy alta y estábamos olvidados. Nosotros pusimos los muertos para que Colombia tenga cerca esa ilusión de paz”.



Alrededor de otras 50 víctimas que acudieron al Capitolio relataron sus propios dramas, lo que han tenido que padecer por cuenta del conflicto armado. Muchas también agradecieron los avances en materia de solución al conflicto.



Las víctimas han sido el centro del acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc.



De hecho, el Congreso de la República aprobó la Ley (1488) de Víctimas y Restitución de Tierras, que puso a las víctimas como las grandes protagonistas del proceso de paz, otorgándoles beneficios como la reparación y una efectiva presencia en todas las etapas del proceso.



Las víctimas fueron escuchadas durante las negociaciones en La Habana tanto por el Gobierno como por las Farc y hoy todavía son parte activa de la implementación del acuerdo.



“Hoy el país frente a las víctimas es totalmente distinto al que era hace una década. Hoy las víctimas existen, hoy las víctimas son reconocidas y hoy juegan un papel fundamental en la construcción de la paz de Colombia”, aseguró el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, inspirador de la ley, y quien este Domingo de Ramos también llegó hasta el Capitolio, a escuchar a quienes padecieron los más graves sufrimientos durante el conflicto armado.



Cristo aseguró que se está avanzando con 650.000 indemnizaciones individuales a las víctimas y que se han restituido predios por más de 200.000 hectáreas a más de 25.000 familias.



En la sesión, tanto víctimas como congresistas, resaltaron la importancia de dar cumplimiento a la Ley 1448 del 2011, para brindar atención, asistencia y reparación integral.



“Seguiremos en la Comisión de Víctimas, llamando la atención del Congreso, del Gobierno y de la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de apretar el acelerador para que la ley de víctimas avance en su implementación”, afirmó el senador Juan Manuel Galán.

Polémica por quórum

Una polémica se desató en el Congreso luego de que la representante por Alianza Verde, Ángela Robledo, pidió, al ver que la mayoría de los congresistas no estaban en el recinto, la lista de los que se mantuvieron hasta el final de la sesión.



El presidente del Congreso, Óscar Mauricio Lizcano le dijo que no hiciera quedar mal a la corporación.



Y tras el comentario de uno de uno de sus compañeros de que aún quedaban “espíritus armados”, la congresista respondió que pedir el quórum “no es un acto de violencia”, sino el cumplimiento de la ley a lo que añadió, como respuesta a Lizcano: “Y ¿yo soy la que hago quedar mal al Congreso? Quienes desprestigiaron a las víctimas fueron los que no las escucharon, no vinieron, o los que estando aquí se salieron”.



