Vanessa Mendoza denuncia 'tardanza' en su posesión en la Cámara

La exseñorita Colombia, Vanessa Alexandra Mendoza, denunció este viernes en diálogo con ‘La W Radio’ las diferentes demoras a las cuales se ha tenido que enfrentar en los últimos días para ser posesionada como Representante a la Cámara en la curul de afros, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de asignarla a ella para reemplazar esa vacante.

Mendoza señala que pese a la notificación que le envió el CNE al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, este no la ha posesionado, aunque cuenta con “todos los papeles en regla”.



“Desde el 20 de julio venimos todos los días a la Cámara de Representantes, en la mañana, en la tarde y en la noche. Nos quedamos en plenaria sin poder votar, sin voz y sin voto. El día 9 de agosto nos citaron de la Presidencia (de la Cámara de Representantes), con todos mis papeles en regla, acreditada por la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes y me dejaron esperando desde las 10 a. m. hasta las 8 p. m., cuando ya el asesor jurídico de la Cámara de Representantes me dice que no me iban a posesionar. No entendí las razones, ¿por qué si todos mis papeles estaban en regla me dejan esperando tanto tiempo?”, señaló Mendoza.



En ese sentido, la exreina dice que las demoras en su nombramiento es “a todas luces una discriminación de toda la mesa directiva (de la Cámara)”, porque, pese a que cuenta con tres sentencias que determinan que es ella la que debe ocupar la curul por los afros, se niegan a posesionarla. Y agrega que no sabe “qué otro documento o papel más debe llevar” para que finalmente sea nombrada.

En respuesta a estos señalamientos, el congresista Rodrigo Lara aclaró que las demoras se deben a una falta de precisión de la notificación del fallo del CNE sobre este asunto y aseguró que le “informan que debe proveer unas vacantes de las curules afro”, pero no se “ordena” puntualmente este nombramiento.



“Yo le solicité personalmente un escrito al Consejo Nacional Electoral para que me precise el alcance del fallo del cual fui notificado, que me precise el alcance de la parte resolutiva, en donde me informan (…), y pues si me va a informar, pues que me ordene nombre a fulano de tal, en este caso a Vanessa Mendoza”, indicó.



Y agregó: “Usted dirá que es un simple tecnicismo puntual que no tiene fondo, y el asunto sí tiene mucho fondo, por eso yo quiero que el Consejo Electoral, si me va a informar, pues me ordene (…), porque el presidente de la Cámara de Representantes no es la autoridad electoral y no me corresponde a mí, de ninguna manera, determinar quién debe ocupar una vacante”.



Lara asegura que este asunto es muy complejo y dice: “Debo garantizar el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo garantizar que esa decisión tiene un respaldo legal, porque hay erogación del dinero público y yo no puedo provocar, si no tengo sustento legal, un gasto que puede constituir más adelante un detrimento o una responsabilidad fiscal”.



Y puntualizó: “Cuando ellos (el CNE) me certifiquen, ordenen o me exhorten concretamente, pues yo procedo inmediatamente a realizar el nombramiento”.



En respuesta, Vanesa Mendoza indicó que no está de acuerdo con la respuesta de Lara y que “siente que es puro capricho de no cumplir la ley, el fallo”.



