Uribismo presentará proyecto de ley de jubileo

16 de marzo 2017 , 06:58 a.m.

El Centro Democrático está alistando un proyecto de ley de jubileo mediante el cual busca una rebaja de penas a condenados por delitos menos graves que los que han cometido las Farc.



El anuncio lo hizo este miércoles directamente el expresidente Álvaro Uribe desde su finca en Rionegro (Antioquia), donde todavía se recupera de una intervención quirúrgica.



El senador dijo que por sugerencia de “nuestros compatriotas” de Norte de Santander, presentará la próxima semana la iniciativa ante el Congreso.



Según el jefe máximo del Centro Democrático, lo que se busca es “reducir las penas a los presos” colombianos que están en nuestras cárceles, la inmensa mayoría “por delitos menos graves” que los cometidos por las Farc.



Uribe dijo que se promoverá este proyecto con motivo del anuncio de la visita del papa Francisco a Colombia (prevista para septiembre) y también “para hacer algo de justicia”.



De acuerdo con el congresista, no puede ser que a los cabecillas de las Farc les den “impunidad” y “no haya siquiera una rebaja de pena significativa” para las personas que están presas en el país.



Por ahora, la preparación de este proyecto de ley está directamente en manos de la oficina de Uribe, en el Senado.



De acuerdo con el senador José Obdulio Gaviria (Centro Democrático), la idea es radicar la iniciativa por parte de toda la bancada la próxima semana.



Dijo que será un articulado muy breve, en el que básicamente se argumentará que Colombia debe ser generosa con la totalidad de los presos condenados.



“Hasta ahora se está redactando, se están definiendo detalles y a quiénes podría cobijar”, dijo Gaviria.



Según el Centro Democrático, los delitos que no entrarían serían los de lesa humanidad y crímenes atroces, narcotráfico y corrupción.



El partido también recordó que por ley, los delitos contra los menores de edad y contra las mujeres (feminicidio) no puede tener rebajas de penas.



Las leyes de jubileo básicamente se dan por situaciones particulares, que generalmente están relacionadas con motivos religiosos.



