Primera confrontación entre Uribe y Petro en el Congreso

El esperado cara a cara entre el expresidente y senador Álvaro Uribe y el excandidato presidencial Gustavo Petro comenzó a dar sus primeras luces en la sesión del Senado de este miércoles en la noche.

Uribe, jefe máximo del partido Centro Democrático, de derecha, y Petro, estandarte de la izquierda colombiana y exguerrillero del M-19, representan dos tendencias ideológicas antagónicas y las confrontaciones entre ellos serán uno de los platos fuertes del nuevo Congreso.



En la noche de este miércoles, el proceso de paz del gobierno de Uribe (2002-2010) con los grupos paramilitares y las críticas del uribismo a los diálogos entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc fueron los temas en los que mostraron sus desacuerdos.



El dedo en la llaga lo puso Petro, quien recordó una norma que, según él, iba a ser incluida en el referendo que impulsó Uribe en 2003 y que tenía que ver con la representación política de los paramilitares, que en ese momento estaban en un proceso de paz con el gobierno de Uribe.



Según el excandidato, la norma indicaba que “el Presidente de la República en el año 2003 hubiera podido nombrar un número plural de congresistas del grupo armado que estuviera en negociación con él”.

Esta norma, según Petro, fue declarada “inexequible” por la Corte Constitucional en la revisión del proyecto de ley que habilitaba ese referendo, previamente a que se votara por el pueblo colombiano.



“Yo le tengo críticas al proceso de paz de Santos, pero no sería tan incoherente de hacer una crítica porque abrieron la posibilidad de que el Congreso tuviera excombatientes de la guerrilla, cuando los que critican eso resulta que habían propuesto, allá en su propio gobierno, nombrar un número plural de congresistas del paramilitarismo”, aseguró Petro.



Uribe le contestó a Petro que cuando la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo lo hizo “porque en el mismo artículo había dos temas y la Corte dijo que se podía inducir a error al elector”.



“Eso fue antes de que se votara, entonces el artículo ya no estaba, para que nos vengan a decir, como dijeron este miércoles en una parte de la sesión, que (los colombianos) no votaron el referendo porque no querían ese artículo”, afirmó Uribe.



El exmandatario recordó que cuando estaba en el poder y estaban en el proceso de paz con los paramilitares “el partido de oposición de la época, que eran muchos y discutían todas las reformas”, estuvo en la Casa de Nariño.



“Hay testigos de la época de que allá fueron y saben que quien propuso que tenía que haber un periodo de cárcel fui yo y quien propuso que la representación parlamentaria no podía estar en cabeza de responsables de delitos atroces fui yo”, aseguró Uribe.



Pese a los desacuerdos entre Uribe y Petro, la confrontación se limitó a los discursos y los dos líderes fueron respetuosos de los argumentos de su contradictor. Incluso dijeron que hay varios temas para debatir, pero que ya habrá tiempo para ello.



