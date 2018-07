Uribe, un mes de quietud por decisión médica

El expresidente y senador Álvaro Uribe deberá tener un mes de quietud por prescripción médica, esto luego de que se accidentó cuando hacía un recorrido en un caballo por su finca, en Montería, Córdoba.

“Empezaba temporada de trabajo en el campo, al cruzar un caño se partió la cincha (correa con la que se sujeta la silla de montar) de una potranca, al caer me fracturé una costilla”, admitió en un trino el senador.



El hecho se registró antes del mediodía y el expresidente, inicialmente, no le prestó mayor atención.



De acuerdo con algunos de sus allegados, Uribe incluso llegó hasta la casa y se dedicó a ver el partido de la Selección Colombia.



Sin embargo, más tarde, el dolor en un costado se hizo insoportable y decidió acudir a una clínica para una revisión médica.



Allí, tras un minucioso chequeo y algunos exámenes, se le encontró una ligera fractura en una costilla.



Tras medicarlo y darle la recomendación de un mes de quietud, Uribe regresó a su finca. “Gracias equipo médico y auxiliares Imat, Montería, formidable atención”, trinó el exmandatario.



Días después de que se realizó la segunda vuelta presidencial en la que el candidato Iván Duque se impuso en las urnas, Uribe se fue para su finca El Ubérrimo, ubicada cerca de Montería.



El senador les admitió a algunos de sus allegados que se iba para el predio rural porque lo tenía “muy descuidado” por la campaña presidencial.



Desde entonces, el jefe del Centro Democrático ha permanecido en la finca, pendiente de sus potreros, su ganado y sus caballos.



Esta no es la primera vez que Uribe termina afectado por un equino.



En el 2010, mientras descansaba en una finca ubicada en Antioquia, un caballo le pateó una rodilla y le causó una herida abierta, que lo tuvo incapacitado varios días. Dos años después también tuvo otro accidente en El Ubérrimo, cuando el animal en el que se desplazaba se cayó.



Si Uribe cumple con el mes de quietud que le ordenaron los médicos, no podría estar en la instalación del nuevo Congreso, este 20 de julio.



