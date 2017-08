Uribe se retracta de decirle violador de niños a Daniel Samper Ospina

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez se retractó este sábado desde Barranquilla de las afirmaciones que, vía Twitter, hizo en referencia al periodista Daniel Samper Ospina, en las que lo tildaba de "violador de niños".

"A pesar de mi desacuerdo, y por el respeto que le debo a la administración de justicia, acato el fallo del tribunal de Bogotá. En consecuencia, como me exige la justicia, corrijo que no es violador de niños, nunca quise acusarlo de violación física o sexual de niños", dijo Uribe a medios de comunicación tras un foro de empleo en el que participaron los candidatos a la Presidencia por el Centro Democrático.



"En cuanto a la pornografía infantil, mi juicio de valor es rechazado por el tribunal en providencia que prevalece sobre mi opinión. Tengo que aceptar que jurídicamente, según criterios de la autoridad competente, no se ha configurado el delito de pornografía infantil", agregó el exmandatario.



En su defensa ante la acción de tutela presentada por el comunicador, el senador Uribe había mnanifestado que la situación había sido aclarada en una publicación posterior en la misma red social, y que la expresión “violador de niños” fue empleada en alusión a la violación de derechos de las menores retratadas desnudas en la revista Soho, cuando Samper Ospina era director, y de la hija recién nacida de la senadora Paloma Valencia, luego de que en una columna el comunicador “hiciera mofa del nombre de la menor”.



Sin embargo, Uribe aprovechó la oportunidad para seguir criticando a Samper Ospina. “Ningún derecho está por encima de la obligación de respetar a los niños. La referencia en sátira a una niña recién nacida al asociar su nombre a una droga ilícita no es asunto de poca monta: hay derechos que son inseparables del ser humano”, afirmó sobre la columna en la que el periodista hace bromas con el nombre de Amapola, la hija de la senadora Valencia.



Aparte de reiterar que defiende los derechos de los niños y el "respeto que la sociedad le debe a la mujer", el expresidente dijo que "son inaceptables las burlas, que abundan en las columnas sobre los defectos físicos de las personas. También se refirió a los apuntes de Samper sobre las regiones. "Que de mi persona digan lo que quieran pero que respeten a Antioquia como he respetado y tratado con cariño a todas las regiones colombianas y a sus ciudadanos", destacó



“Las redes sociales son la plaza pública de hoy. Lo que el político diga en ellas no es una expresión privada, porque es el ejercicio de su función: la de hacer política”, fue una de las consideraciones del Tribunal para ordenarle al senador retractarse de sus afirmaciones.



En el fallo se fijó un plazo de 48 horas –que se cumplían este sábado– para que Uribe retirara lo dicho en un trino del pasado 14 de julio”.



De acuerdo con el tribunal, “cuando un político tiene un amplio reconocimiento, es seguido por millones de personas, y tiene una investidura de congresista, su cuenta privada de Twitter ya no es ejercicio privado o íntimo de su libertad de expresión, sino el ejercicio propio de su función pública”.



De no haber cumplido con la tutela, fallada a favor de Ospina, Uribe se enfrentaba a una sanción que, de acuerdo con la norma, es de hasta de seis meses de arresto y una multa de hasta de 20 salarios mínimos mensuales.



