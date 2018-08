Uribe explicó por qué no va a apoyar la consulta anticorrupción

El expresidente y senador Álvaro Uribe anunció este miércoles que prefiere apoyar la agenda legislativa que presentó el presidente Iván Duque para combatir la corrupción antes que apoyar la consulta que en tal sentido promovieron la exsenadora Claudia López y su pareja, la senadora Angélica Lozano.



Uribe admitió que en una reunión privada hizo algunos comentarios negativos sobre la consulta, y aclaró por qué los hizo: "Yo hoy prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitmidad por la personalidad (Iván Duque) que las presenta".

López y Lozano han criticado al uribismo ya que, según ellas, "quedó en evidencia el doble discurso del uribismo, uno en público a favor y privado en contra" de la consulta anticorrupción.



El discurso privado al que se refieren las líderes de la Alianza Verde y Uribe fue el que publicó Noticias UNO sobre la celebración del Centro Democrático tras la posesión de Duque, en el que se escucha al senador Álvaro Uribe decir: “Si quiera el presidente Duque no se metió con eso de la consulta anticorrupción”.



En su intervención en la plenaria del Senado, Uribe se reafirma en lo que dijo y destaca que le parece poco ético de parte del noticiero mencionado haberse "infiltrado" en algo privado.



Además, el líder del Centro Democrático dijo que por su condición jurídica, ya que fue llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema, "no le aportaría nada a esa consulta".



También aprovechó para mandarle una pulla a López. "Por lo menos yo he cumplido con las tutelas. Creo que quienes cumplen las tutelas van ganando en este país más legitimidad para derrotar la corrupción que quienes no las cumplen", dijo Uribe, en referencia a que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la exsenadora retractarse de haber dicho que el expresidente promovió grupos paramilitares.

La renuncia que nunca llegó

El senador Uribe habló también por primera vez de los motivos que lo llevaron a anunciar que iba a renunciar al Senado.



"No quería volver a este Congreso, les confieso, porque me da pena volver a hablar ante ustedes señores senadores, teniendo de por medio esta indagatoria", argumentó el exmandatario.



