Tumban pensión de $ 18 millones a congresista que solo legisló 49 días

El Consejo de Estado acaba de tumbar un fallo de ese mismo tribunal que en 2006 ordenó que a un hombre que ejerció como congresista por solo 49 días se le otorgara una jubilación como parlamentario y que, además, se le diera un retroactivo de cerca de 1.200 millones de pesos.



Se trata de Fernando Rueda Franco, quien en calidad de suplente del entonces senador liberal Luis Guillermo Vélez, tuvo una ‘paloma’ como congresista de un mes y medio, en 1994.

En 1998, Rueda Franco tramitó su pensión como excongresista y le fue concedida por el Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón), por un millón 769 mil pesos mensuales. Pero él, mediante tutela, pidió que su mesada fuera reliquidada al promedio de lo que en ese momento devengaba un congresista, y no con el sueldo del 94, cuando él fue legislador y que fue como lo liquidó Fonprecón. El Tribunal de Cundinamarca, en sentencia del 6 de mayo de 2005, le negó la reliquidación.



Por esta razón, el excongresista apeló ese fallo ante el Consejo de Estado, que en sentencia del 12 de octubre de 2006 condenó a Fonprecón a reliquidar la pensión en cuantía del 75% de lo devengado por un Congresista en ejercicio (como lo establece la ley) a la fecha en que se decretó la prestación, esto es 1998.



Esto significó que la mesada de Rueda pasó a ser de $ 7`095.979 mensuales.



Tras esto, Fonprecón interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, la cual fue negada, por lo que interpuso acción extraordinaria de revisión.



La medida judicial de Fonprecón fue interpuesta el 21 de septiembre de 2007 y 8 años después, en agosto de 2015 una Sala Especial de Revisión del alto tribunal negó las pretensiones bajo el pretexto de que la entidad no se encontraba legitimada para tramitar la acción especial.



Pero el Fondo no se rindió, sino que interpuso otra tutela, pero la Sección Segunda del Consejo de Estado la negó en diciembre de 2015, fallo que fue impugnado por la entidad ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado.



Y es así como finalmente, en sentencia de octubre de 2016, la Sección Cuarta revocó el fallo de tutela otorgando la razón a Fonprecón y ordenó a la Sala Especial de Revisión fallar de fondo la acción extraordinaria de revisión interpuesta en el término de un mes.



Finalmente, casi diez años después de las múltiples batallas jurídicas, en sentencia de septiembre de 2016, pero notificada el pasado 26 de abril, la Sala Especial de Revisión del Consejo de Estado dio la razón a Fonprecón.



Esto significó dejar sin efecto el fallo de 2006 que ordenó el desmedido incremento a la pensión de Rueda. Además, los magistrados le ordenaron al Fondo reducirle la pensión al 75% del salario real que devengó en su último año de servicio, esto es $ 1'769.169 para el año 1998.



En plata blanca, esto significa que Rueda dejará de devengar más de 18 millones de pesos mensuales, aunque quedará con una mesada del orden de los 6 millones de pesos.



“Fonprecón tenía razón desde el comienzo y eso demuestra que fue una brega de cerca de 10 años que rindió sus frutos”, dijo Francisco Ramírez, director de Fonprecón.



Sin embargo, Rueda no tendrá que devolver los más de mil millones de pesos que recibió como retroactivo, pues se estima que los recibió de buena fe.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

Subeditor Política