Andrade dice que irá a Corte a hablar de supuestos pagos a la justicia

El presidente del Partido Conservador, el senador Hernán Andrade, volvió a desmentir en la mañana de este jueves que haya pagado la suma de 2.300 millones de pesos para obtener beneficio judicial de la Corte Suprema de Justicia en un proceso que el tribunal adelantó en su contra.

El nombre de Andrade fue mencionado por el abogado Luis Leonardo Pinilla y se conoció por las interceptaciones de la DEA.



Tras ser confirmado este jueves en la presidencia del Partido Conservador, Andrade dijo que continuará en ese cargo porque tiene el respaldo de la mayoría de su partido.



“No hay nada nuevo, esta es la misma grabación de la que se ha hablado del abogado Pinilla en la interceptación de la DEA”, admitió Andrade.



A renglón seguido dijo que no es cierto que haya pagado la suma de dinero mencionada por el abogado Pinilla. “Por supuesto que no es así”, reafirmó.



Andrade llegó a la sede de su partido poco después de conocer su confirmación en el cargo y admitió también que irá a responder por los cargos ante la Corte Suprema de Justicia.

