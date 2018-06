Listo sometimiento colectivo de grupos armados ilegales

Sin prebendas ni beneficios judiciales adicionales, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este miércoles el proyecto de ley que establece el procedimiento para el sometimiento colectivo a la justicia de las organizaciones armadas ilegales.



La norma no tuvo mayores reparos por parte de los congresistas y recibió la bendición del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, uno de sus principales impulsores.

El propósito de esta norma es regular la manera como los integrantes de los grupos armados al margen de la ley, varios de los cuales se lucran del negocio del narcotráfico, se sometan de manera colectiva ante la justicia.



Por ello, el fiscal Martínez afirmó este miércoles en el Congreso que “el centro de nuestros problemas hoy en día está asociado al crecimiento del narcotráfico” y que esta amenaza “nos está expropiando la paz en los territorios”.



“Tenemos zonas del país en las que hay bandas que tratan de cooptar los antiguos territorios de las Farc que estaban afectos al narcotráfico”, aseguró el jefe del ente investigador.



En términos generales, la ley aprobada fija términos, condiciones y plazos para cumplir con este sometimiento a la justicia, pero de manera colectiva. También se fija la manera para que estas organizaciones ilegales ayuden al desmantelamiento del negocio del narcotráfico mediante delaciones y entrega de información.



La iniciativa había sido reclamada por diferentes sectores del país para contribuir al desmantelamiento de estas organizaciones ilegales, entre las cuales una de las principales es el llamado ‘clan del Golfo’, contra el que las autoridades han propiciado duros golpes en los últimos meses.

En este sentido, la iniciativa avalada este miércoles plantea rebajas de penas de hasta el cincuenta por ciento para los integrantes de estos grupos ilegales que decidan someterse al imperio de la ley, con excepción de los casos en los que se trate de delitos de lesa humanidad, cuyo beneficio será del treinta por ciento.



El senador por ‘la U’ Roy Barreras, ponente del proyecto en el Senado, aclaró que el sometimiento colectivo de estos grupos armados por fuera de la ley “no los exime” de sanciones adicionales como la extradición, en caso de que sobre ellos pese una petición. Esto significa que los integrantes de estas organizaciones que se sometan a la justicia y que sean pedidos en extradición por sus delitos relacionados con el narcotráfico no tendrán ningún beneficio y su proceso para enviarlos a otros países se hará conforme a las normas vigentes en esta materia.



En relación con esto, Barreras aclaró que el proyecto lo único que incorpora es la posibilidad de que estas personas se sometan a la justicia de manera colectiva y no de manera individual, como lo vienen haciendo hasta el momento.



El ponente también explicó que, por ello, “en esta ley no habrá ningún tipo de beneficios judiciales ni rebajas de penas adicionales ni prebendas distintas a las de acabar con la persecución, en la medida en que el individuo se someta a la Constitución y la ley”.



A través de su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos celebró la aprobación de la iniciativa en el Congreso. “Ley de sometimiento a la justicia es una gran noticia para la seguridad y tranquilidad de los colombianos. Esperamos resultados pronto”, escribió el mandatario en su red social.



El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, destacó que el propósito de esta norma es “facilitar la desmovilización” de organizaciones armadas al margen de la ley colectivamente y que esto, seguramente, contribuirá a “desactivar” factores de violencia en el país.



La iniciativa fue aprobada de igual manera en el Senado y en la Cámara de Representantes razón por la cual no será necesaria una conciliación de los textos avalados en estas dos corporaciones y pasará directamente a sanción presidencial.



POLÍTICA