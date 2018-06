Se abre paso la demanda contra artículos que modifican la JEP

El camino para demandar los dos artículos aprobados en el proyecto de ley que crea el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que el Gobierno actual y varios sectores han calificado como “inconstitucionales” comenzó a abrirse paso.

El pasado miércoles, Senado y Cámara avalaron la conciliación de la iniciativa, en la cual se incorporaron dos artículos: el primero, prohíbe a los magistrados de la JEP practicar pruebas cuando esté en el proceso de avalar pedidos de extradición de excombatientes de las Farc que haya cometido delitos después de firmado el acuerdo de paz.

Y el segundo artículo congela los procesos contra los militares -que así lo quieran- hasta que exista un procedimiento especial para su juzgamiento en este esquema de justicia transicional.

El presidente Juan Manuel Santos confirmó que el Ejecutivo no le pondrá reparos a la sanción del código de procedimiento de la JEP, la cual podría darse la próxima semana.



“El Presidente no puede objetar artículos, sino que tiene que objetar la ley o no objetarla. Yo no la voy a objetar, pero pasará al control de la Corte Constitucional, que sí puede poner artículos específicos bajo su lupa y declararlos inconstitucionales”, afirmó el mandatario.



Ante este anuncio, se abrió paso la otra alternativa de la que habló el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y que consiste en “demandar por inconstitucionalidad los artículos sobre los cuales el demandante crea que hay vicios de constitucionalidad”.



Para ello, según el funcionario, el primer paso es que el Congreso envíe la totalidad del proyecto de ley aprobado a Presidencia y la iniciativa sea sancionada por el jefe de Estado, para luego proceder a demandar los artículos mencionados.



POLÍTICA