Santos dice que la paz 'debe estar por encima de cálculos políticos' 

El presidente Juan Manuel Santos reiteró este martes el mensaje de urgencia al Congreso para darle trámite a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).



En su cuenta de Twitter escribió que la paz "tiene que estar por encima de cálculos políticos", y que de llegar a no aprobarse mañana convocará a sesiones extras.



El llamado del presidente Santos se da luego de que el Congreso aplazara por tiempo indefinido, en la noche del lunes, el trámite del proyecto de ley que crea el procedimiento para la JEP, el modelo de juzgamiento al que irán los actores del conflicto armado.

La decisión de los legisladores se dio luego de que Iván Duque fuera elegido presidente. Las plenarias de Senado y Cámara abordaron el trámite de la iniciativa y avalaron las propuestas de las bancadas uribistas para que el tema sea debatido y votado por el próximo Congreso.

Acabo de reiterar el mensaje de urgencia para ley de procedimiento de la @JurisdiccPaz. Si no se aprueba mañana, convocaré a extras. La paz tiene que estar por encima de cálculos políticos. #JEPesPaz — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 19 de junio de 2018

El aplazamiento indefinido se confirmó en el Senado, donde el congresista por el Centro Democrático Ernesto Macías impulsó la propuesta para que el procedimiento con el que operará la JEP sea aprobado luego de conocerse la posición de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria que sienta las bases de este modelo de juzgamiento.



En este momento, el alto tribunal se encuentra estudiando la viabilidad de esta ley, la cual fue aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado, y hasta que no le dé su visto bueno, la norma no puede ser sancionada por el Presidente ni entrar en vigencia.



Por ello, la semana pasada, Duque pidió frenar la creación del procedimiento que deberá seguir la JEP hasta que la ley que sienta sus bases sea avalada por la Corte Constitucional, lo que fue acogido este lunes por el Congreso.



El triunfo para los uribistas no fue sencillo. Pese a que la mayoría de los partidos políticos le han ofrecido su apoyo al nuevo gobierno, este lunes le dejaron claro que este no será sencillo de consolidar. La votación del aplazamiento en el Senado fue una muestra de ello: 24 votos por el sí y 22 por el no, una diferencia que no fue tan holgada como muchos esperaban.



