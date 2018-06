Santos pide a senadores que no midan sus fuerzas políticas con la paz

El presidente Juan Manuel Santos reiteró este miércoles su llamado al Congreso para que apruebe el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y les dijo que la paz debe estar por encima de cualquier partido y de cualquier controversia política.

Al referirse a esa iniciativa, que está en trámite en último debate en el Congreso de la República, el mandatario les insistió a los legisladores para que aprueben ese procedimiento (sobre cómo debe funcionar) a fin de que la JEP "pueda operar normalmente y rápidamente".

Y enseguida les dijo que "si por cuestiones de medición de fuerzas políticas se quiere posponer esa decisión (...) jueguen en otro escenario a las contiendas,

Posponer esa sesión con el pretexto o como argumento de que la Corte Constitucional no le ha dado el visto buena a una ley estatutaria sobre este tema, no es un tema válido FACEBOOK

TWITTER

Santos recordó que el Senado debe tomar una decisión esta tarde y por eso les dijo a los congresistas que "no hay excusa" para no votar hoy.



Pero también les respondió al presidente electo, Iván Duque, quien le ha pedido al Congreso que aplace la discusión de este proyecto hasta tanto la Corte Constitucional se pronuncie sorbe la ley estatutaria de la JEP.



"Posponer esa sesión con el pretexto o como argumento de que la Corte Constitucional no le ha dado el visto buena a una ley estatutaria sobre este tema, no es un tema válido porque lo que se está reglamentando no es la ley estatutaria, sino un acto legislativo que ya tiene aval constitucional", dijo el jefe del Estado.



Política