'No existe una cabeza pensante en el Congreso': Roberto Gerlein

El senador barranquillero Roberto Gerlein lleva 50 años en el Congreso y hace unos meses confirmó su retiro. Este martes, en entrevista con la 'W Radio', aseguró que desde el 20 de julio de 1968 está en la brega electoral y política trabajando para servirle al parlamento y al país, pero que llegó la hora de salir de la vida política.

"Mi tiempo se ha concluido, lo mejor era dejar y quedarse observando el camino político y actuando en el servicio público (...) Ya estoy listo para el viaje. Creo que se cumplió un ciclo y que le serví al país y a la Costa Caribe como pude", señaló el conservador.

Añadió que, pese a abandonar su curul, a través de sus opiniones espera mantener su participación en la política y que dedicará más tiempo al estudio y menos a la legislación.



Ante los rumores sobre un supuesto distanciamiento político con su hermano Julio Gerleín, dijo que no es cierto y que su decisión se relaciona con que a su edad, 79 años, siente que ya ha cumplido con su misión.



"Es un distanciamiento más bien organizado por quienes no me tienen afectos, pero no es una realidad política o personal", agregó.



Gerlein, al hacer un balance del actual Congreso, afirmó que es diferente al de otras épocas, pues se ocupa de temas complejos como la paz, los administrativos y asuntos públicos que en otras épocas no estudiaba.



Resaltó que el haber participado en la construcción de la política de paz convierte al organismo en algo muy importante. "Eran épocas distintas, que se ocupaban de temas distintos y se estudiaba de manera distinta", declaró.

Al preguntársele por la estrategia para definir las listas en tiempos pasados -eran elegidas por un líder con estilógrafo en mano decidía quiénes las integrarían y respondía por su actuar- señaló que aunque ese sistema estaba un poco mitigado en su ejercicio en la Costa Atlántica, sí le gustaría que los partidos tuvieran liderazgo, pues "no existe una cabeza pensante en el Congreso, todos piensan por su propio afán, pero nadie piensa en términos generales, nadie se ocupa del grupo político, nadie piensa cuál debe ser la actitud del grupo político frente al país".



Sobre el panorama de frente a las elecciones, resaltó aunque la izquierda está muy fortalecida, corre el riesgo de no darse cuenta de la fuerza que tiene y podría dispersarse por el territorio nacional. "Yo soy de los que cree que la izquierda está actuando en Colombia con mucha decisión, lo que sucede es que también tienen unos egos (...) Nadie le sede el puesto a nadie", anotó.



También dijo que el Centro Democrático tiene lo que carecen otros partidos, un jefe con un liderazgo notable y con una opinión autónoma e independiente. "Depronto llega a las 25, 26 o 27 curules", pronosticó sobre el partido del expresidente Álvaro Uribe.



Confesó que votará por quien decida su partido (Conservador), que todo dependerá de la convención que se realizará en febrero o si se diseña alguna alianza que, según él, es indispensable pues "ya nadie puede ganar por si solo".

ELTIEMPO.COM