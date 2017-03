Este martes podría quedar en firme renuncia de Vargas Lleras

21 de marzo 2017 , 09:51 a.m.

La plenaria del Senado tiene previsto tramitar este martes la renuncia que presentó el vicepresidente Germán Vargas Lleras, la semana pasada.



El funcionario ha dicho que se separa de su cargo con el fin de no inhabilitarse para la contienda presidencial del 2018. Su propósito es aspirar al primer cargo del Estado el próximo año.



Recibida la renuncia por el Senado, el pleno de esa corporación debe tramitarla y aprobarla para que esta quede en firme, algo que está previsto que ocurra este mismo martes.



Algunos senadores, sin embargo, han dejado entrever que la aceptación de la renuncia del 'Vice' no sería un trámite tan expedito como algunos creen.



No obstante varias interpretaciones jurídicas que se han ventilado en el Capitolio indicarían que si dentro de 30 días el Senado no se pronuncia sobre el tema, se entenderá aceptada la dimisión.



El Vicepresidente presentó su renuncia a partir del 21 de marzo y la inhabilidad sería a partir del 27 de mayo, un año antes de las elecciones presidenciales.



Según las normas, una vez el Senado acepte la renuncia del Vicepresidente, se debe citar al Congreso en pleno para que elija su reemplazo hasta la terminación del periodo.



Desde hace varios meses el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado su deseo de que su vicepresidente hasta el 7 de agosto del 2018, cuando concluye su periodo, sea el general en retiro Óscar Naranjo.



Para que Naranjo sea el sucesor de Germán Vargas Lleras basta con que algún congresista postule su nombre en la sesión del Congreso en pleno en la que debe ser elegido y se proceda a la votación.



En caso de que el Senado acepte la renuncia del Vicepresidente, este mismo martes el Congreso en pleno podría ser citado para los próximos días o para la próxima semana.



