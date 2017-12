'Si curules de paz se aprueban no habría tiempo para inscripciones'

El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, aseguró este jueves que en el caso “hipotético” de que las curules de paz fueran aprobadas “en estos días”, no hay tiempo para preparar el proceso y que quienes aspiren a estos cargos puedan ser elegidos en la jornada de elección que se llevará a cabo en marzo.

Según Galindo, no habría tiempo para el proceso “logístico” que implica, entre otros, la “determinación de los puestos de votación”.



“Es una labor de campo que tendría que adelantar la Registraduría, luego de lo cual habría que iniciar inscripción de cédulas, de candidatos y en los dos meses largos que nos quedan para el 11 de marzo no alcanzaríamos a disponer la logística del caso”, afirmó Galindo.



La aprobación o no de las 16 curules de paz en sitios afectados por el conflicto, pactadas en el acuerdo de La Habana, ha generado polémica tras la votación de la conciliación del texto en el Congreso.



Mientras el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dice que el acto legislativo que las crea “no existe” y que el proyecto se “archivó”, el Gobierno y otros sectores han interpuesto recursos jurídicos para revivirlas.



En este sentido el Registrador dijo que la entidad “solo puede iniciar actividades de preparación de un proceso electoral cuando hay una norma jurídica jurídica que lo soporte”.



“En este momento todavía no hay una norma constitucional que cree las circunscripciones de paz, razón por la cual la Registraduría no puede haber iniciado ningún tipo de actuación en ese sentido”, afirmó.



