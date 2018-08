Giro de Uribe en cuanto a su renuncia aclaró panorama en el Congreso

La realidad política en el Congreso parece haberse aclarado este miércoles luego de que el expresidente Álvaro Uribe pidiera que, por el momento, no se tramitara su renuncia al Senado.

“He pedido al senador Ernesto Macías, presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me cita a indagatoria”, afirmó Uribe.



Aunque el senador usó la palabra “retener” en el comunicado sobre su “carta de renuncia”, se espera que su decisión de seguir en el Capitolio sea definitiva.



El martes de la semana pasada el expresidente anunció que se retiraría del Senado tras conocer que la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por los supuestos delitos de soborno y manipulación de testigos.



Conocido esto, varios sectores advirtieron que el Centro Democrático perdería a su máximo líder en el Congreso e incluso el senador uribista José Obdulio Gaviria aseguró que el “efecto” de la renuncia de Uribe “sería desordenar” la bancada.



Sin embargo, el exmandatario dio un giro este miércoles y anunció que, al menos por el momento, se quedará en su curul como senador.



Ernesto Macías, presidente del Congreso y senador uribista, afirmó que tras el anuncio de Uribe “todo regresa a la normalidad después de este pequeño impase”.



“No creo que alrededor del proceso en la Corte Suprema haya grandes debates. Vendrá lo que se espera del Congreso: mucho debate alrededor de las reformas y, sin duda, vamos a ver a un Álvaro Uribe contribuyendo a sacar adelante la agenda”, afirmó Macías.



El senador por ‘la U’, Berner Zambrano, afirmó que el anuncio de Uribe de que se quedará “es lo que todos estábamos esperando y esto lo que indica es que todo sigue normalmente”.



Desde la oposición, el senador por el Polo Iván Cepeda, uno de los más duros contradictores del exmandatario, afirmó que en el caso de Uribe “se viene jugando con la opinión pública para, de alguna manera, desviar el foco de la atención sobre los temas más sustanciales”.



“Uribe debe comparecer ante los jueces. Dejar de dilatar esa comparecencia y, sobre todo, abandonar ese tono de animadversión e intento por desacreditar a la Corte Suprema y a los magistrados”, dijo Cepeda.



Como su renuncia no había sido tramitada, Uribe irá a la Comisión Séptima del Senado, la célula legislativa en la que ha estado desde sus primeros años como congresista.

Exmagistrado niega reunión

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Arboleda Ripoll desmintió una versión difundida por un portal de internet y que fue retuiteada por el expresidente Álvaro Uribe en Twitter. Según esa versión, Arboleda se habría reunido con el presidente Juan Manuel Santos y el senador Iván Cepeda para después “llevar razones” a la Corte. Arboleda dijo que no conoce a Cepeda y que no tiene amistad con “ningún magistrado de la Corte”, ni con el magistrado José Luis Barceló, investigador en el proceso contra Uribe. “Han engañado al expresidente Uribe acerca de supuestas reuniones”, dijo.

