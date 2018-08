En contexto: ¿qué es la pérdida de investidura y a quiénes se aplica?

Tres personas estarían a punto de perder la investidura por no haberse posesionado el pasado 20 de julio, y por no haberlo hecho después, durante los plazos establecidos.



¿Qué significa la pérdida de investidura y a quiénes se aplica?

¿Qué es?

La pérdida de la investidura está contemplada en la Constitución política, en la que se establecen siete causales: violación del régimen de inhabilidades, violación del régimen de incompatibilidades, violación al régimen de conflictos de intereses, indebida destinación de dineros públicos, tráfico de influencias debidamente comprobadas, inasistencia en un mismo periodo de sesiones a seis plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo y por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras.



En esta última causal, la ley establece que la posesión debe asumirse en el Capitolio de forma presencial.



Además, deja claro que quienes pierdan la investidura no podrán acceder a cargos de elección popular de por vida.

¿Cómo se hace el procedimiento?

Una vez la Secretaría General de la corporación presenta la solicitud de la pérdida de investidura de un congresista, el Consejo de Estado cuanta con un plazo de 20 días para sentenciar el proceso.



El Consejo de Estado debe designar un magistrado ponente, quien tendrá dos días para admitirla o no dependiendo de si cumple con los requisitos exigidos por la ley.

Una vez se admita la solicitud, se notificará al congresista y se iniciará el respectivo proceso judicial. El congresista tiene tres días para referirse a la solicitud, aportar pruebas o pedirlas.



El magistrado ponente debe decretar las pruebas que considera pertinentes. Una vez practicadas las pruebas, se cita a una audiencia pública en el Consejo de Estado.

Luego de la audiencia el magistrado ponente registra el proyecto de sentencia y el Consejo de Estado en pleno toma la decisión por mayoría de votos. Si el Consejo de Estado advierte la posible comisión de hechos punibles, se compulsan copias a las autoridades competentes para la investigación.

Los congresistas que están en riesgo de perder su investidura

Jesús Santrich, Iván Márquez y Aida Merlano podrían perder el título de congresistas por la misma razón. Ninguno de los tres ha tomado posesión del cargo, más de 8 días después del acto oficial que se realizó el pasado 20 de julio.



Los tres tenían plazo hasta el pasado 28 de julio para posesionarse o para renunciar. Sin embargo, no hicieron ninguna de las dos.



Jesús Santrich: el exFarc se encuentra recluido en la cárcel de La Picota mientras es investigado por presunto narcotráfico. Sin embargo, desde prisión ha insistido en ocupar su cargo.



Aída Merlano: está recluida en la cárcel El Buen Pastor siendo investigada por la presunta compra de votos. Al igual que Santrich aspiraba a ocupar su cargo, pero estando presa no pudo asumir su curul.



Iván Márquez: días antes del 20 de julio, por medio de una carta, le manifestó a su partido que no asumiría el cargo. Sin embargo, su misiva de renuncia nunca llegó a la secretaría del Congreso.



ELTIEMPO.COM