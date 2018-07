Preocupación por un punto de la consulta anticorrupción

Entre los trabajadores estatales y particularmente los que están por contrato hay una preocupación por la consulta anticorrupción. La razón: temen que si se aprueba el texto, como está escrito en el tarjetón, puede dejarlos a muchos de ellos sin puesto.

La inquietud surge por la pregunta tres del cuestionario que será sometido a consideración de los colombianos este 26 de agosto: “¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos?”, dice la pregunta.



En principio, la inquietud no generaría demasiadas preocupaciones entre los interesados, pero para expertos consultados por EL TIEMPO habría razones para la preocupación de varios contratistas del Estado.



Si bien la idea con la que se concibió la consulta es que estas reglas se apliquen a grandes contrataciones, particularmente en obras públicas e infraestructura, la expresión “todo tipo de contrato” ha generado las dudas entre algunos trabajadores.



La principal de ellas es que si este punto se llega a convertir en una ley, se tendría que realizar una licitación en todos los contratos que realice el Estado.



Héctor Arévalo, experto en derecho administrativo, dijo que “la pregunta es muy general” y que se debería “especificar” que se aplicará para “cierto tipo de contratos”.



Arévalo explicó que tal y como está planteada en la consulta anticorrupción, la pregunta significaría que si se va a contratar a una persona por un par de meses o si se va a comprar “una tuerca” se deberá concursar y esperar el tiempo para que se proceda en la contratación.

Los que están preocupados son bastantes. Según los datos de la Función Pública, Colombia cuenta con alrededor de 1’200.000 servidores públicos, de los cuales el 28 por ciento son docentes y el 35 por ciento, uniformados.



El presidente de la Confederación General de Trabajadores, CGT, Julio Roberto Gómez, le dijo a EL TIEMPO que “de ese 1’200.000 servidores públicos, 750.000 son tercerizados, es decir que tienen una contratación de corta duración” y añadió que “por ejemplo el Sena cuenta con alrededor de 38.000 trabajadores, de los cuales 9.000 no llegan a tener un contrato fijo”.



La senadora Claudia López, una de las promotoras de la consulta, ha asegurado que lo que se busca es asegurar “contratos transparentes” y que no haya un único proponente.



Alfonso Portela, exregistrador para lo Electoral, también le bajó el tono a la preocupación. Explicó que si bien así está la pregunta formulada en el tarjetón, de todas maneras si es aprobada deberá pasar a manos del Congreso, “que es el encargado de convertirla en norma y hacerle ajustes”.



Portela no descarta que, en ese caso, en la ley que se tramite quede claro cuáles son los contratos que deberán cumplir con estas normas.



