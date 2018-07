Lo que dice el Código de Ética sobre la bajada de pantalones de Mockus

Después de que el senador del partido Alianza Verde Antanas Mockus protagonizara el hecho que se robó la atención durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, al bajarse los pantalones en frente de sus colegas para pedir silencio, mientras Efraín Cepeda daba su discurso como presidente saliente del Senado, la discusión ha girado a si este hecho puede acarrearle alguna sanción.



El nuevo presidente del Senado, Ernesto Macías, quien es congresista por el Centro Democrático, explicó en entrevista para la W Radio que el mismo viernes pidió el secretario general de la corporación oficiar a la Comisión de Ética para que esta “estudie el caso y nos diga qué es lo que se debe hacer en esta oportunidad con lo que ocurrió”.

La Comisión de Ética, si bien se rige por la ley 5 de 1992, que da al Congreso su reglamento interno, se rige en la actualidad por la ley 1828 de 2017, que es el Código de Ética y Disciplinario de los congresistas. En su primer artículo, esta legislación dice que tiene como finalidad dar el marco normativo de actuación disciplinaria en caso de “conducta indecorosa, irregular o inmoral” en que pudieran incurrir los legisladores.

Si la conducta de Mockus fue o no “indecorosa, irregular o inmoral” es la discusión en la que parte de la opinión pública lleva todo el fin de semana. Para Macías, lo que sucedió “no es normal” y “no es decente”, aunque asegura que se abstiene de opinar: “no sé si me toque a mí firmar o no alguna acción disciplinaria”.



Será el Comité de Ética el encargado de interpretar si la bajada de pantalones de Mockus constituye o no una violación al Código de Ética, pues este no contempla acciones específicas sino generales.



Por ejemplo, en el numeral a) del artículo 9, el cual enumera las conductas sancionables, dice que a los congresistas no les está permitido “ejecutar actos que afecten la moralidad pública del Congreso; la dignidad y buen nombre de los congresistas, en la función congresional”.



Más adelante, explica que solamente se toman sanciones disciplinarias si el hecho por el que es culpable un congresista es grave o gravísimo. Esto depende de que “se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”, en el caso de las gravísimas, o por incurrir “en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”.



Según otro aparte del mismo Código, los actos que afectan la moralidad pública son una falta gravísima, aunque esto no significa que se le vaya a aplicar este numeral al senador Mockus. En todo caso, las sanciones que contempla el código van desde la amonestación escrita y privada, cuando se trata de faltas leves, hasta la suspensión del ejercicio como congresista, cuando estas son consideradas gravísimas.



Mockus dijo el pasado viernes que en ese momento no se le ocurrió nada mejor, pero que no podía dejar para el momento, frente a la desatención de los congresistas. "Es una costumbre que hay que cambiar y las costumbres se cambian, a veces, con intervenciones puntuales que tratan de ser pedagógicas".



Ernesto Macías, quien ya había dicho en entrevista a EL TIEMPO que “al Congreso se va a debatir y a plantear argumentos, no a hacerse notar con espectáculos”, dijo que como presidente del Congreso le “toca hacer lo que ordena la ley, lo que ordena el reglamento”, y que él prefiere que en la institución se escuchen las discusiones y las intervenciones, más que otras circunstancias “que nada tienen que ver con las discusiones en el Congreso”.



